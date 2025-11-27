UCU Salto Busca un Director/a de Licenciatura en Psicología

Nuestra búsqueda se orienta a graduados de la Licenciatura en Psicología que cuenten con formación de postgrado.
El cargo requiere experiencia profesional en áreas vinculadas a psicología y se deberá contar con experiencia en docencia universitaria, gestión de proyectos y/o programas académicos.
Principales responsabilidades:
- Supervisar el normal desarrollo del programa, en materia de cumplimiento de las actividades de enseñanza y el acceso a los recursos educativos, en particular supervisando clases y actividades de evaluación.
- Participar en los procesos de planificación y evaluación del programa, dar seguimiento a la mejora y actualización permanente del mismo, impulsar y coordinar la actualización de los planes de estudio y los programas de las asignaturas, tomando en cuenta las propuestas de los distintos departamentos, institutos y centros involucrados en la carrera con el fin de lograr la excelencia académica.
- Contribuir al desarrollo y adecuación del programa en el contexto nacional, internacional y de la Universidad, y actuar como representante en los diversos ámbitos.
- Orientar a los estudiantes en los aspectos del plan de estudios, del desarrollo académico, profesional e integral y estimular su participación en la vida universitaria a modo de brindar una educación integral.
- Generar instancias de práctica profesional para los estudiantes y de intercambio con las empresas del medio.
- Detectar y atender las necesidades de los profesores en referencia al plan de estudios que está bajo su responsabilidad, con el objetivo principal de mantener la excelencia académica.
- Perfil requerido
- Lic. en Psicología, con formación de postgrado (maestría o doctorado).
- Experiencia en docencia universitaria.
- Carga horaria: 20h semanales de lunes a sábado, horario a convenir.
- Campus: Salto.
- Dependencia: Decanato.
Modalidad:
Presencial
Postulacion:
Los candidatos deben entrar a https://www.ucu.edu.uy/categoria/Trabaje-con-nosotros-417 y completar sus datos en el llamado “Director/a de Licenciatura en Psicología – Campus Salto”.
La referencia correspondiente al presente llamado es: SOL-ADM-28. El plazo de postulación vence el 30 de noviembre 2025.
El presente llamado se encuentra comprendido por lo dispuesto en la Ley No 19.691 sobre promoción del trabajo para personas con discapacidad. La persona en situación de discapacidad deberá expresarlo en su postulación y estar inscripta en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.