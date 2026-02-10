UCU ofrece primer año de Marketing y Estrategia Comercial

La UCU habilita en Salto el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial, permitiendo iniciar la carrera sin trasladarse a Montevideo.



Cursa el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial en UCU Campus Salto.

La Universidad Católica del Uruguay continúa ampliando las oportunidades de formación universitaria en el interior del país. A partir de este año, estudiantes de Salto y la región podrán cursar el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial en UCU campus Salto, una propuesta académica innovadora orientada a formar profesionales preparados para los desafíos actuales del mercado.

Esta iniciativa busca acercar la educación universitaria a más jóvenes, permitiendo iniciar la formación profesional sin necesidad de trasladarse a Montevideo desde el comienzo. Una vez finalizado el primer año, los estudiantes podrán continuar la carrera en el campus Montevideo para completar el trayecto académico.

Una carrera pensada para el mercado actual

La Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial combina dos ejes centrales — marketing y gestión comercial— con un enfoque transversal en estrategia, análisis de datos, comunicación y sostenibilidad. Su objetivo es formar profesionales capaces de diseñar e implementar estrategias comerciales utilizando herramientas de inteligencia de mercado y análisis de información para la toma de decisiones.

Según destaca Patricia Correa, directora de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial, la propuesta académica busca responder a las nuevas necesidades del entorno empresarial, formando profesionales con visión estratégica, pensamiento analítico y capacidad de adaptación a un mercado en constante transformación.

Desde el inicio, la carrera apuesta por un aprendizaje práctico y vinculado a las necesidades reales de las organizaciones, integrando creatividad, análisis y visión estratégica.

La posibilidad de cursar el primer año en Salto representa una alternativa especialmente valiosa para quienes desean comenzar su formación universitaria en un entorno cercano, con acompañamiento académico y acceso a la experiencia universitaria desde el primer día.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran disponibles para quienes estén interesados en iniciar su formación en marketing y estrategia comercial, una carrera orientada a quienes buscan desarrollarse en áreas como marketing, marketing digital, inteligencia comercial, análisis estratégico, comunicación y gestión comercial. Para más información, visita el sitio web de UCU, comunícate al 097098923 o acércate a Campus Salto.

