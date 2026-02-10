25.1 C
Salto
martes, febrero 10, 2026

UCU ofrece primer año de Marketing y Estrategia Comercial

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
8
Tiempo de lectura: 2 min.

La UCU habilita en Salto el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial, permitiendo iniciar la carrera sin trasladarse a Montevideo.

Cursa el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial en UCU Campus Salto.

La Universidad Católica del Uruguay continúa ampliando las oportunidades de formación universitaria en el interior del país. A partir de este año, estudiantes de Salto y la región podrán cursar el primer año de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial en UCU campus Salto, una propuesta académica innovadora orientada a formar profesionales preparados para los desafíos actuales del mercado.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Esta iniciativa busca acercar la educación universitaria a más jóvenes, permitiendo iniciar la formación profesional sin necesidad de trasladarse a Montevideo desde el comienzo. Una vez finalizado el primer año, los estudiantes podrán continuar la carrera en el campus Montevideo para completar el trayecto académico.

Una carrera pensada para el mercado actual

La Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial combina dos ejes centrales — marketing y gestión comercial— con un enfoque transversal en estrategia, análisis de datos, comunicación y sostenibilidad. Su objetivo es formar profesionales capaces de diseñar e implementar estrategias comerciales utilizando herramientas de inteligencia de mercado y análisis de información para la toma de decisiones.

Según destaca Patricia Correa, directora de la Licenciatura en Marketing y Estrategia Comercial, la propuesta académica busca responder a las nuevas necesidades del entorno empresarial, formando profesionales con visión estratégica, pensamiento analítico y capacidad de adaptación a un mercado en constante transformación.

Desde el inicio, la carrera apuesta por un aprendizaje práctico y vinculado a las necesidades reales de las organizaciones, integrando creatividad, análisis y visión estratégica.

La posibilidad de cursar el primer año en Salto representa una alternativa especialmente valiosa para quienes desean comenzar su formación universitaria en un entorno cercano, con acompañamiento académico y acceso a la experiencia universitaria desde el primer día.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran disponibles para quienes estén interesados en iniciar su formación en marketing y estrategia comercial, una carrera orientada a quienes buscan desarrollarse en áreas como marketing, marketing digital, inteligencia comercial, análisis estratégico, comunicación y gestión comercial. Para más información, visita el sitio web de UCU, comunícate al 097098923 o acércate a Campus Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fmgw
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal