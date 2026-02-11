Turismo inclusivo y descentralización: Cipedi definió su agenda 2026

Cipedi inició su agenda 2026 con foco en turismo accesible, descentralización de reuniones y coordinación con organismos nacionales para fortalecer derechos.



La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (Cipedi) puso en marcha su agenda 2026 con una hoja de ruta clara: turismo inclusivo, descentralización territorial y mayor articulación con organismos estatales.

La primera sesión del año se realizó este martes 10 de febrero en la sede del Congreso de Intendentes, desde las 10:00 horas. En la instancia se definieron prioridades, cronograma de trabajo y se evaluaron los resultados del reciente Congreso de Turismo Accesible.

Turismo accesible como eje estratégico

A las 11:00 horas, la comisión recibió a Patricia Acevedo, representante del Ministerio de Turismo, con quien se abordaron líneas de acción vinculadas al desarrollo de destinos turísticos accesibles.

Durante el intercambio, se planteó la necesidad de consolidar un trabajo coordinado que permita identificar tanto las barreras existentes como las fortalezas del sector, con el objetivo de avanzar hacia propuestas más inclusivas en todo el territorio nacional.

Acevedo destacó la relevancia de estos espacios de articulación y sostuvo que “seguir impulsando un turismo inclusivo y accesible es parte de ese camino hacia un Uruguay más justo e inclusivo”, marcando el enfoque estratégico que tendrá el tema en 2026.

Descentralización de las próximas reuniones

En materia organizativa, la Cipedi definió de forma tentativa el calendario de sus próximas sesiones, priorizando la descentralización territorial.

Marzo: Montevideo

Abril: Rocha

Mayo: Salto

Junio: Montevideo

Las sedes restantes se confirmarán en el transcurso del año, en línea con la intención de fortalecer la presencia en distintos departamentos y promover un abordaje federal de las políticas de discapacidad.

Coordinación interinstitucional

La comisión también resolvió profundizar el trabajo conjunto con organismos clave como el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

El objetivo es abordar de manera integral temas vinculados a vivienda, movilidad y accesibilidad, consolidando una agenda que contemple tanto la infraestructura como los servicios y la garantía de derechos.

Con este primer encuentro del año, la Cipedi marca el inicio de un 2026 con énfasis en el turismo inclusivo y en la articulación interinstitucional, apostando a políticas públicas más coordinadas y con alcance nacional.

