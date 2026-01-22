Turismo en Daymán: balance de enero, expectativas para Carnaval y agenda de eventos 2026 de Daymán 360

El turismo termal transita un enero moderado y pone expectativas en Carnaval mientras Daymán 360 define su agenda 2026

Foto de archivo: Actividad Tierra de Campeones, 2025

El inicio de la temporada estival en Termas del Daymán muestra señales dispares en comparación con años anteriores. Así lo indicó la presidenta de Daymán 360, María Inés Pereira, al realizar un balance de la primera quincena de enero y proyectar las expectativas de cara al próximo Carnaval, instancia clave para el movimiento turístico del destino.

La referente de los operadores termales hablo con EL PUEBLO sobre la tendencia de reservas de último momento y presentó la agenda de eventos 2026. Además, destacó la asamblea anual de la institución y la necesidad de reforzar la promoción del destino junto a la Intendencia.

Por otra parte se valoró la reunión mantenida con Intendencia y demás instituciones para organizar el operativo general para Carnaval y Turismo.

“La primera quincena de enero no fue tan buena como el año pasado. Nosotros sacamos porcentajes y no están buenos, estamos bastante abajo del año 2025”, afirmó Pereira, al tiempo que explicó que el comportamiento del turista ha cambiado en los últimos años. “Post-pandemia se ve que la gente espera a último momento para reservar. Ya no es como antes, que uno el primero de enero tenía completas las reservas de Carnaval, ahora se decide sobre la semana”.

En ese contexto, los operadores concentran sus expectativas en el próximo feriado largo. “Estamos expectantes con lo que es Carnaval y Turismo, aunque no hay muchas reservas tampoco. No es muy alentador, pero sabemos que hoy el turista decide a último momento”, señaló, reconociendo que el foco inmediato está puesto en reforzar la promoción del destino.

En materia de difusión, Pereira adelantó que la asociación buscará profundizar la articulación institucional. “Vamos a tener una reunión con Destino Termas y Daymán 360 va a pedir una reunión con las autoridades, porque nos parece sumamente importante salir a publicitar el destino para una fecha como es Carnaval”. En ese sentido afirmó que «ya tendríamos que estar con eso”.

Respecto al trabajo conjunto para la temporada, destacó la coordinación que se viene realizando con la Intendencia y otros actores. “La Intendencia nos citó y estuvimos reunidos con el Centro Comercial, la Policía, Policía Caminera, Recolección, Podas, todo lo que es tránsito, para armar el operativo de Carnaval y turismo. Es algo que se viene haciendo hace años”.

En cuanto a los eventos, Daymán 360 continuará acompañando las propuestas impulsadas a nivel departamental. “Nos dijeron que va a haber un escenario un día de Carnaval en Daymán, y ahí nosotros vamos a colaborar, estar presentes como siempre, porque nos gusta trabajar de forma asociada”, explicó, remarcando que muchas veces a los operadores “se nos complica armar un evento propio en fechas tan exigentes”.

Agenda 2026 prometedora

Mirando más allá del verano, la presidenta adelantó parte de la agenda 2026. “Vamos a continuar impulsando el turismo, la plaza que es uno de los focos que tenemos ahora, y tenemos varios frentes abiertos para colaborar con eventos y levantar lo que es Daymán”. Entre las actividades confirmadas figura la tercera edición del bingo anual. “Va a ser el domingo 12 de abril, el primer domingo después de turismo, y va a ser un bingo diferente porque lo vamos a hacer en la plaza, con premios espectaculares”.

También confirmó la continuidad de celebraciones tradicionales. “Vamos con la Fiesta de San Juan, que va a ser de dos días, el 19 y 20 de junio, eso ya está agendado”. Hasta mitad de año, la agenda se encuentra prácticamente definida, mientras que la segunda parte del año será evaluada tras la asamblea.

Precisamente, este jueves Daymán 360 realizará su primera asamblea anual. “Es para rendir cuentas y hacer un repaso del trabajo que hemos tenido. En principio, para nosotros es sumamente satisfactorio, estamos muy contentos, aunque hay que seguir trabajando”, expresó Pereira.

Finalmente, adelantó que en los próximos días podría anunciarse una novedad importante. “La semana que viene esperamos tener una gran noticia, algo que es fruto del trabajo de todo el año y que nos pone muy contentos”, concluyó, reafirmando el compromiso de la asociación con el desarrollo turístico y la promoción sostenida del destino.

