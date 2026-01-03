24.1 C
Salto
sábado, enero 3, 2026

Trump anuncia la captura de Maduro; Caracas desconoce su paradero

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
57
Tiempo de lectura: 1 min.

Caracas. Este sábado 3 de enero de 2026, antes del amanecer, se registraron múltiples explosiones y sobrevuelos de aeronaves en la capital venezolana y varias regiones del país, en lo que el gobierno de Venezuela describe como un bombardeo por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. Testigos en Caracas reportaron al menos siete detonaciones y aeronaves volando a baja altura, incluyendo cerca de zonas como La Guaira y la Base Aérea La Carlota.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su red social que Washington realizó una operación militar “a gran escala” contra el régimen venezolano, anunciando que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera del país por vía aérea.

La declaración de Trump también señala que la operación se habría realizado “en conjunto con las fuerzas del orden estadounidenses” y que Maduro sería llevado a enfrentar procesos judiciales por cargos que incluyen narcotráfico y crímenes vinculados con la seguridad regional. Sin embargo, no se han divulgado oficialmente los detalles sobre su ubicación actual ni su estado de salud.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó públicamente que no se sabe dónde se encuentra ni Maduro ni su esposa, exigiendo a las autoridades estadounidenses que presenten una prueba de vida inmediata.

El Gobierno venezolano, que calificó los ataques como una “agresión militar imperialista” y una violación de la soberanía nacional, declaró además estado de emergencia en todo el país y llamó a la población a mantenerse movilizada.

La situación ha causado una crisis de información y una profunda incertidumbre interna, con amplios sectores del mundo exigiendo claridad sobre la ubicación y el estado del presidente venezolano y de su esposa, ante la ausencia de confirmación independiente sobre los anuncios hechos por Estados Unidos.

