Triatlón Jeep Bi Nacional

Javier del Castillo; Salto un circuito importante

Diario El Pueblo tomó contacto con la organización del Triatlón Jeep que se desarrollará en Salto el último día del mes de Enero. Javier del Castillo, el presidente de la Asociación, fue quien respondió nuestras consultas acerca de los detalles que tiene está prueba internacional que llegará a Salto y será un evento que la gente podrá disfrutar en Costanera Norte.

«Actualmente soy el presidente de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas. La comisión directiva, bueno, se va renovando cada dos años y en algunos períodos he sido vicepresidente, bueno, en otros cargos digamos, pero actualmente soy el presidente. y más de 25 años estamos en esto de la organización. La asociación en sí nació en el 2003, pero yo ya vengo de antes, digamos, ser asociación, ya venimos trabajando en este grupo».

Expectativa por participantes uruguayos

«El año pasado el circuito tuvo un promedio de 180 corredores por fecha. Bueno, este año viene un poco más bajo el número por, bueno, la situación económica aquí en Argentina no está tan buena para que los corredores puedan participar en forma masiva, digamos. y se ha reducido un poco el promedio a 130, 140 corredores más o menos por fecha. De todas maneras, creemos que en salto va a haber un muy buen número, creemos que va a ser una de las fechas más convocantes del circuito, porque vemos que va a haber una gran participación de corredores uruguayos. Si bien aquí en este circuito ya de por sí vienen muchos uruguayos a correrlo, Pero bueno, en salto se va a incrementar mucho más, nos parece a nosotros, y entonces va a ser un número muy interesante el que va a tener la fecha de salto».

Triatlón Jeep, de que se trata

«La competencia que llega a Salto se trata de un triatlón convencional con las disciplinas de natación, ciclismo y pedestrismo es una distancia sprint porque son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo por asfalto tanto para rueda fina o mountain bike, pero es por asfalto y 5 kilómetros más de pedestrismo. Eso es lo que se denomina distancia sprint. La distancia estándar es el doble de esa distancia que en algunas fechas se corre también, pero bueno, en esta oportunidad en salto será distancia sprint. También se va a correr en forma complementaria y simultánea un acuatlón que sería la natación, o sea los 750 metros de natación y los 5000 metros de pedestrismo o sea el que sale del agua ya se pone a correr o le pasa la posta a otro compañero porque se puede correr individual».

Gonzalo Ugolini el nexo con la organización

«En Salto, nuestro nexo organizativo ahí es el Club Remeros, que desde el principio fue el club interesado para llevar este evento a Salto a través de Gonzalo Ugolini, que es el capitán del club y es una persona que es muy conocida nuestra aquí en Concordia porque ha venido muchas veces a participar de carreras, ya lo conocemos de hace muchos años.

El fue un poco el impulsor de que llevemos esta fecha a Salto. Y por supuesto la Intendencia de Salto también está apoyando. Tuvimos ya una reunión hace un tiempo con autoridades de la Intendencia, junto con autoridades del Club Remeros. Es muy necesario por supuesto el apoyo de la Intendencia porque estamos hablando de una carrera que requiere de cierto apoyo en cuanto a la logística del evento, sobre todo estamos hablando de lo que es la logística, ¿no es cierto?, que siempre en cada ciudad que vamos siempre necesitamos de los cortes de calle, de distintas cuestiones que hacen a la seguridad del evento».

Día y hora

«Este triatlón se va a realizar el sábado 31 de enero a las 5 de la tarde, está previsto el horario. No suele hacerse carreras en un horario así tan, digamos, tan tarde, por decirlo, pero bueno, atendiendo a que en salto y en esa época del año hace mucho calor, entonces bueno el Club Remeros quiso que sea ese el horario de la carrera y bueno, así que 17 horas suponemos que 18.45 más o menos estaría terminando ya la prueba no es mucho el tiempo que lleva y seguidamente se haría ya la entrega de premios de todas las categorías entonces sábado 31 de enero a las 5 de la tarde».

Salto recibe la quinta fecha

«Este circuito conta de 7 fechas. En Argentina ya se realizó en noviembre en Colón. En fines de noviembre se hizo aquí en Concordia. En Federación se hizo la tercera fecha en diciembre. Este domingo se hace la cuarta en la ciudad de Victoria, allá cerca de Rosario, a 300 kilómetros de Concordia. y bueno, Salto sería la quinta fecha del circuito después va a seguir en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos en el mes de febrero y en marzo termina en Santa Ana que es una localidad aquí también pasando Chajarí, bueno ahí está Santa Ana sobre el lago Salto Grande así que bueno, Salto sería la ciudad que le da el carácter de binacional este año al circuito, por eso la denominación este año de circuito binacional de Triatron Jeep. ¿Por qué Jeep? Porque es la marca que sponsorea este circuito a través de una concesionaria que hay aquí en Concordia, entonces por eso se denomina con esa marca, digamos, que es el sponsor oficial del circuito».

Costanera Norte será el Circuito

“El lugar elegido para la carrera fue la Costanera de Salto porque, a ver, en principio habíamos estado mirando un poco lo que es la zona del lago, del lago ahí del Yatch Club, que nos pareció también una linda zona para la carrera, pero iba a quedar un tanto aislada de público, de la gente que quiera ver el espectáculo, que quiera presenciar la carrera. Y bueno como el club Remeros fue el impulsor también bueno quisimos ir y marcar un circuito en lo que es la costanera y nos pareció fantástico el lugar la verdad que el lugar donde se va a realizar está muy muy bueno porque las tres disciplinas pueden hacerse perfectamente salvo nomás hay una partecita donde el asfalto está un poco deteriorado que estamos por pedir a la intendencia a ver si pueden bachearlo un poquito para el evento porque las ruedas finas pueden tener unos problemitas ahí en ese lugar pero bueno, es una zona nomás donde hay unos baches y después la verdad que está muy lindo el circuito y creemos que que va a ser muy atractivo para el corredor, que no ha ido nunca a correr a ese lugar, y bueno, que puede ya conocer de paso lo que es la costanera de Salto y tantos otros lugares, ¿no es cierto?, que tiene la ciudad de Salto” .

