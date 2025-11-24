Tres siniestros de tránsito y hurto en complejo deportivo en Salto

Lunes, 24 de noviembre de 2025

Durante las últimas horas se registraron nuevos siniestros de tránsito y un hurto en un complejo deportivo, con personas lesionadas y daños materiales. A continuación, el detalle de las actuaciones policiales:

Siniestro de tránsito en Yacuy y Washington Beltrán

A la hora 13:00 de ayer, personal policial acudió a la intersección de calles Yacuy y Washington Beltrán por un siniestro de tránsito con un lesionado.

Un hombre de 38 años, conductor de una moto Yumbo que circulaba al Este por calle Yacuy, manifestó que al llegar a la intersección colisionó con una moto Keeway que circulaba al Sur, conducida por un joven de 19 años.

El conductor de la Yumbo resultó lesionado. La unidad de UCMS diagnosticó: “politraumatizado leve”, otorgando el alta en el lugar. Se trabaja.

Hurto en complejo futbolístico

A la hora 01:30 de hoy, personal policial concurrió a Teófilo Córdoba y Costanera por activación de alarma en un complejo deportivo.

En el lugar se constató una ventana abierta y daños en una chapa lateral. Desde el interior del establecimiento se denunció el hurto de refrescos.

La investigación continúa.

Siniestro de tránsito en Termas del Arapey

A la hora 04:00 de hoy, personal policial concurrió a Termas del Arapey tras un siniestro de tránsito.

Según la información primaria, dos hombres —conductor de 23 años y acompañante de 21— circulaban por Avenida Raúl Gaudín de Oeste a Este cuando perdieron el dominio de la moto y cayeron al pavimento.

Diagnósticos médicos:

Conductor (23 años): “politraumatizado leve, posible fractura en miembro inferior derecho”.

“politraumatizado leve, posible fractura en miembro inferior derecho”. Acompañante (21 años): “posible fractura en antebrazo izquierdo”.

Ambos fueron trasladados al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

