Tres hechos policiales en Salto: hurto, detención y agresión

Salto, 12 de enero de 2026

Hurto en comercio

A la hora 07:05 de hoy, personal policial tomó conocimiento de un hurto en una panadería ubicada en Av. Benito Solari esquina calle Doctora Matilde Albisu.

Según la denuncia del propietario, personas extrañas ingresaron al local tras provocar daños en la puerta principal y en una ventana lateral. Del interior hurtaron una caja registradora que contenía aproximadamente 2.000 pesos uruguayos en monedas, una computadora marca Asus de color negro y un teléfono celular Xiaomi.

El hecho se encuentra bajo investigación.

Detenido por hurto

Próximo a la hora 10:30, un equipo policial concurrió a Salto Shopping, donde personal de seguridad tenía retenido a un masculino por un intento de hurto en un comercio del lugar.

En el sitio fue entrevistada la encargada del local, quien manifestó que el individuo intentó sustraer una cadena con dije, ocultándola dentro de un casco. Al ser advertida la maniobra, se dio aviso a la seguridad del shopping, procediéndose a su detención.

Enterado el fiscal de turno, dispuso la detención del masculino, la labranza de acta al amparo del artículo 61 del Código del Proceso Penal y el relevamiento de las cámaras de videovigilancia. Se continúa trabajando en el caso.

Mujer detenida por desorden y agresión

A la hora 11:40, personal policial concurrió al barrio Burton, en la intersección de las calles Benicio Cabral y Juana de Ibarbourou, ante un desorden en la vía pública.

En el lugar fue detenida una mujer que se desacató con los efectivos policiales y se encontraba en estado de ebriedad. Asimismo, se entrevistó a otra mujer, quien denunció haber sido agredida verbal y físicamente por la detenida, resultando con lesiones.

Puesto el hecho en conocimiento del fiscal de turno, dispuso la detención de la agresora y la realización de los trámites correspondientes. La denunciante fue trasladada al Hospital de Salto para su asistencia médica. Se trabaja en el hecho.

