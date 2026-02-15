23.1 C
Salto
domingo, febrero 15, 2026

Tres fallecidos en siniestro de tránsito en Ruta 31

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
106
Tiempo de lectura: 1 min.

Tres personas murieron y otras tres resultaron lesionadas tras el vuelco de una camioneta en Ruta 31 km 21. Fiscalía y Policía investigan las causas.

Tres fallecidos en siniestro de tránsito en Ruta 31

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:20, se registró un siniestro de tránsito fatal en Ruta 31, a la altura del kilómetro 21, donde una camioneta volcó por causas que se encuentran bajo investigación.

En el vehículo se desplazaban seis ocupantes. Como consecuencia del hecho, fallecieron tres personas: una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad, cuya edad no fue confirmada al momento.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Lesionados y asistencia médica

Otros tres ocupantes resultaron lesionados. Un hombre de 71 años fue diagnosticado con politraumatismos graves, mientras que una mujer de 51 años presentó traumatismos de entidad. En tanto, una niña de 8 años fue asistida y no presentó lesiones de gravedad.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de CAM para su atención.

Investigación en curso

En el lugar trabajan el Fiscal de Turno, autoridades policiales, personal de Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia.

Las causas del siniestro son materia de investigación y, hasta el momento, no se han determinado las circunstancias que derivaron en el vuelco.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ygc4

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal