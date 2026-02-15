Tres personas murieron y otras tres resultaron lesionadas tras el vuelco de una camioneta en Ruta 31 km 21. Fiscalía y Policía investigan las causas.
Tres fallecidos en siniestro de tránsito en Ruta 31
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:20, se registró un siniestro de tránsito fatal en Ruta 31, a la altura del kilómetro 21, donde una camioneta volcó por causas que se encuentran bajo investigación.
En el vehículo se desplazaban seis ocupantes. Como consecuencia del hecho, fallecieron tres personas: una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad, cuya edad no fue confirmada al momento.
Lesionados y asistencia médica
Otros tres ocupantes resultaron lesionados. Un hombre de 71 años fue diagnosticado con politraumatismos graves, mientras que una mujer de 51 años presentó traumatismos de entidad. En tanto, una niña de 8 años fue asistida y no presentó lesiones de gravedad.
Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de CAM para su atención.
Investigación en curso
En el lugar trabajan el Fiscal de Turno, autoridades policiales, personal de Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia.
Las causas del siniestro son materia de investigación y, hasta el momento, no se han determinado las circunstancias que derivaron en el vuelco.