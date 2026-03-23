Tres adolescentes condenadas por reiterados hurtos

Finalizadas las actuaciones policiales e investigaciones en curso vinculadas a una serie de hurtos registrados en la zona céntrica de la ciudad, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto dispuso la formalización y condena de tres adolescentes como responsables de múltiples infracciones a la ley penal.



Se condenó a la adolescente identificada con las iniciales M.I.G.G. como autora responsable de tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como tres delitos de hurto agravado, uno de ellos en carácter de continuado, en régimen de reiteración real con un delito de atentado agravado. Como medida, deberá cumplir una sanción socio-educativa no privativa de libertad en el marco del programa Proyecto Miguel Magone de la Obra Social Don Bosco, por el término de 6 meses.

Asimismo, fue condenada T.T.T. como autora responsable de dos infracciones graves a la ley penal, correspondientes a dos delitos de hurto agravado, siendo uno de ellos continuado en régimen de reiteración real. Deberá cumplir una medida socio-educativa en el mismo programa, por el plazo de 4 meses.

Por otra parte, la adolescente M.A.A.P. fue condenada como autora responsable de tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como tres delitos de hurto agravado, uno de ellos continuado en régimen de reiteración real. Cumplirá una medida socioeducativa en el Proyecto Miguel Magone de la Obra Social Don Bosco, por el término de 5 meses.

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Las medidas dispuestas son de carácter socioeducativo y no implican privación de libertad, en el marco de las disposiciones vigentes para adolescentes en conflicto con la ley penal.

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