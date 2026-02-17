Tregua de lunes para la selección de mayores y hoy vuelven a escena

«De la respuesta que no tuvimos al segundo tiempo del mejoramiento»

-Hay signos contrariados en Rony Costa. Porque el DT vuelve a reconocer una constante en el caso de la selección de mayores de Salto: la tibieza en la expresión, cuando el partido comienza y la gradual evolución posterior. Frente a Tacuarembó como visitante, el empate otra vez como en la rueda inicial El mismo registro de 1 a 1, para sostener intacta la chance de avanzar a la instancia definitiva.

Para el DT de la selección, «el desacomodo que supuso el gol de Tacuarembó en el inicio del partido. La facilidad del lateral que se desengancha y sin que nadie le salte al delantero que mete el cabezazo que termina en gol. Cuando suceden este tipo de circunstancia no queda menos que evaluar primero para corregir después»

UNA RAZÓN DE TREGUA

- espacio publicitario -

Domingo y lunes con el seleccionado salteño de mayores al margen de la acción. Rony Costa invoca una palabra: «cansancio». Pero además, no deja de apuntar, «porque es lo que veo, es lo que se comprueba y entonces la decisión de no practicar este lunes. Es una manera de recuperar la mejor condición física». Hoy martes, para que el Salto de Rony retorne a la acción, calibrando a los dos jugadores que finalizaron el partido ante Tacuarembó con contusiones: Paolo Tabárez y Javier Gómez. De hecho los dos fueron excluídos en el segundo tiempo. Las variantes que no faltaron. No están descartados, ni mucho menos. En tanto el juego pasado, marcó la evolución de Richard Rodríguez; de hecho no acusó secuelas de la amenaza de dolencia en la rodilla. Es obvio que hablar de una posible integración de Salto en materia de titulares, es absolutamente prematuro.

«LA RESPUESTA QUE NO TUVIMOS»

Reparto de puntos en Tacuarembó. El sábado en el Dickinson, será tiempo de decisión. En caso de empate en puntos y goles al cabo del segundo partido, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Para el DT, la síntesis es puntual, «porque pasamos de la respuesta que no tuvimos en el primer tiempo, al segundo del mejoramiento. Hubo desniveles en el rendimiento. Cuando existe se los marca. Que haya pasado el quinto partido sin perder, no deja de ser un factor a favor del plantel, pero no baja la exigencia respecto al logro de una estabilidad que tendrá que ir llegando». Con la mira puesta en el juego del sábado, podría caber una duda central: Ariel Rivero o Alan Aranda en zona de medio campo, aunque tampoco habría que descartar una restante opción: la de Facundo Moreira. Como siempre, el viernes es día de anuncios desde Rony: los 11 que serán titulares. El estratega le sumó otro aspecto reflexivo no menor, «desde el momento que enfrentamos a un rival que jugó su mejor partido en lo que va transcurriendo del campeonato»

Volvieron de Tacuarembó sin el aire acondicionado

No es común que sucedan situaciones como estas….pero suceden. Cuando la selección de mayores partió el sábado pasado desde el Dickinson, con el objetivo de Tacuarembó para jugar el partido de ida en semifinales, las primeras complicaciones con el sistema del aire acondicionado. Tras una solución que llegó, el arribo a la capital de Tacuarembó. Pero la mala nueva fue al tiempo del retorno, otra vez «el mal que se transformó en incurable» y el plantel debió retornar a Salto, desprovisto de aire acondicionado. Al nivel expuesto, fue el primer viaje «accidentado» en mucho tiempo. Una situación sin antecedentes de varios años a esta parte. A la luz de lo expuesto, un aspecto más para que la Dirección Técnica de la selección resolviera dos días libres.

EL CASO DE TACUAREMBÓ

Desde la capital del departamento norteño, los apuntes informativos que no faltan. La selección volvió a entrenar el lunes, tras el empate 1 a 1 ante Salto, por el partido de ida por semifinales del Torneo de la Confederación del Litoral Norte. El volante Jorge Malaquin y los delanteros Mateo Fernández y Diego Rodríguez, los tres en sanidad. En el caso de este último fue autor del gol de Tacuarembó, con posible futuro en Salto Fútbol Club. Tacuarembó permanece sin ganar, sumando cuatro empates y una derrota. Cambió de técnico, para que en pleno campeonato llegara el turno del profesor Jorge Castelli.

Los juveniles de la Sub18 bajo más de una lupa

El dato fue aportado ayer a la tarde por colegas de Tacuarembó en contacto con EL PUEBLO, porque se trata de apuntar a un hecho real. El partido de la Sub 18 que arrojó nueva victoria de la selección salteña, fue visto por quienes representan a clubes de Montevideo, pero también contratistas que tienen relación directa con el universo del fútbol. El colega tacuaremboense amplió el informe, porque «hubo tres jugadores de Salto en la agenda: dos volantes y un delantero». Hecho real es que el Salto de Wilson «Tortuga» Cardozo ha sostenido un superlativo nivel en estas primeras cinco muestras, con cinco victorias consecutivas. Más allá del resultado en cada caso, la categoría de algunos jugadores que han sobresalido notablemente. Es verdad inapelable que la selección, sobre todo en categoría de juveniles, representa una auténtica vidriera. Máxime cuando la respuesta es generosa y los jugadores se potencian desde la riqueza técnica y conceptual. En poder de EL PUEBLO, obran los nombres de los juveniles que llegado el momento, serán blanco concreto de los interesados que no faltan.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jw2n