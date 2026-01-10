Tras tres años de bajas, faena vacuna se incrementó un 6,4% en 2025

El Instituto Nacional de Carnes informó que en los últimos 7 días al 3 de enero de 2026, se procesaron en nuestro país 27.888 vacunos, fue la semana más baja en un año, con un día menos de actividad por el feriado del jueves 1 de enero. Fueron 4.146 animales menos que en la semana anterior (-13%). Los novillos lideraron la semana con el 47.7% de la faena, unos 13.289 animales industrializados, mientras que los vientres sumados vacas y vaquillonas representan el 50,5% con 14.103 hembras industrializadas, de las cuales 9.768 fueron vacas (35,0%) y 4.335 (15,5%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 446 y los terneros fueron 50.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.234), Tacuarembó (3.723) y San Jacinto (3.511).

Según el INAC, en los últimos días del 2025 y comienzo del año nuevo, estuvieron operativas 23 plantas frente a las 22 de la semana anterior cuando se procesaron 32.034 animales. En diciembre la faena vacuna fue de 188.661 cabezas, 10,4% más que en igual mes del 2024. Fue el menor nivel de actividad desde setiembre pasado.



En 2025 se faenaron 2,400 millones de vacunos, un aumento interanual del 6,4%. La faena de novillos aumentó un 2,1% interanual mientras que las vacas subieron un 8,4% y las vaquillonas llegaron a un nuevo récord con un aumento del 17,3%. La participación de los novillos sobre el total en 2025 fue de 48,6% frente al 50,6% de 2024 y el 47,6% de 2023.

En el caso de los ovinos, la actividad industrial se retrajo con 1.812 ovinos menos (-12,5%) en la última semana cerrada al sábado 3 de enero, posicionándose en 12.661 lanares totales industrializados. Los corderos fueron unos 8.171 (65%), las ovejas fueron 1.846 el 15%, los capones 1.351 (11%), los borregos 1.290 (10%) y los carneros 3, según la información que divulgó el INAC.

Al igual que la semana anterior cuando se procesaron 14.473 ovinos, esta última semana faenaron 10 plantas. Las industrias más activas fueron San Jacinto (4968), Las Piedras (3385) y Frigocerro (1538).

En 2025 se faenaron 846.571 lanares, una caída de 12,4% respecto al año anterior, el menor nivel registrado desde 2017. En los corderos se dio una baja de 5,8% respecto al 2024 con una contracción del 27% en las ovejas. En 2025 la participación de las ovejas sobre la faena total fue de 27,3% frente al 32,7% del año anterior. Las plantas de San Jacinto y Las Piedras concentraron el 63,3% de la faena el año pasado.

Diciembre cerró con una faena total de 153.567, la más alta del año con un aumento de 4,6% frente a igual mes de 2024.

