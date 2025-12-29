Transporte urbano tendrá horarios especiales el 31 de diciembre y no habrá servicio el 1.º de enero

La División Ómnibus del Gobierno de Salto informa a la población los horarios de última salida de cada línea del servicio de transporte urbano de pasajeros, correspondientes al miércoles 31 de diciembre.

Línea 1

Nacional: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Parque: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Línea 2

Salto Nuevo: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Ceibal: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Línea 3: horario normal

Línea 5: horario normal

Línea 6: horario normal

Línea 7

Saladero: 19:45 – 20:30 (sale de línea)

Barrio Uruguay: 19:45 – 20:30 (sale de línea)

Línea 8: horario normal

Línea 9: horario normal

Línea 10

Plaza 33: 19:50 – 20:30 (sale de línea)

Línea 11

Brasil y Córdoba: 19:50 – 20:15 (sale de línea)

Línea 12

Apolón y Asencio: 19:40 – 19:55 (sale de línea)

Línea 14

Maciel y Rodó: 12:15 – 12:45 (sale de línea)

Asimismo, se informa que el jueves 1.º de enero de 2026 no habrá servicio de transporte urbano.

