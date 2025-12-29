34.2 C
Salto
lunes, diciembre 29, 2025

Transporte urbano tendrá horarios especiales el 31 de diciembre y no habrá servicio el 1.º de enero

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
6
Tiempo de lectura: < 1 min.

La División Ómnibus del Gobierno de Salto informa a la población los horarios de última salida de cada línea del servicio de transporte urbano de pasajeros, correspondientes al miércoles 31 de diciembre.

Línea 1

Nacional: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Parque: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Línea 2

- espacio publicitario -Salto Grande es energía, talento y desarrollo

Salto Nuevo: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Ceibal: 19:40 – 20:25 (sale de línea)

Línea 3: horario normal

Línea 5: horario normal

Línea 6: horario normal

Línea 7

Saladero: 19:45 – 20:30 (sale de línea)

Barrio Uruguay: 19:45 – 20:30 (sale de línea)

Línea 8: horario normal

Línea 9: horario normal

Línea 10

Plaza 33: 19:50 – 20:30 (sale de línea)

Línea 11

Brasil y Córdoba: 19:50 – 20:15 (sale de línea)

Línea 12

Apolón y Asencio: 19:40 – 19:55 (sale de línea)

Línea 14

Maciel y Rodó: 12:15 – 12:45 (sale de línea)

Asimismo, se informa que el jueves 1.º de enero de 2026 no habrá servicio de transporte urbano.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jl9x
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal