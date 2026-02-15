Transparencia, infraestructura y eficiencia: el presupuesto departamental bajo la lupa oficialista

El Edil Pablo Williams, representante de la Coalición Republicana (CORE) e integrante oficialista de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto, analizó los principales lineamientos del presupuesto departamental que se encuentra en discusión. En diálogo con EL PUEBLO, destacó avances sustanciales en materia de transparencia y obras, aunque reconoció aspectos a mejorar en el proceso de reglamentación y en la búsqueda de consensos con la oposición.

– En términos generales, ¿qué es lo que destacaría de este presupuesto?

– En principio, lo que más me gusta es la transparencia. Podrás cuestionar que te guste más o menos cómo se declaran las cosas ahí, pero no podés decir que vienen cosas escondidas. Está todo puesto ahí. Por ejemplo, el tema de los cargos de confianza, cuánto van a ganar, cuáles son. Todo ese tipo de información que después te ponían que había solamente uno y entraban 60 por atrás, no, está todo puesto en negro sobre blanco en el presupuesto. Después, de los puntos fuertes que veo, es la inversión en infraestructura, que era algo que el departamento estaba reclamando a gritos, que me parece que va a tener un doble impacto. El primero va a ser en cuanto a la solución de infraestructura vial en sí, que desgraciadamente hemos tenido accidentes que le ha costado la vida a la gente, el tema de los pozos y todo eso, que es un reclamo que viene de hace mucho tiempo que se ataca muy fuerte y que va a traer como consecuencia un cambio general en cómo se va a ver la ciudad, sobre todo desde el punto de vista de los accesos, que estoy convencido que va a traer también de la mano inversión de afuera, de gente que hoy en día llega al departamento, ve cómo está la entrada y no te tienta para nada.

Rescato como punto fuerte esos dos más allá que después hay una serie de puntos más que hacen al funcionamiento, a la atención a los funcionarios, que son muy valiosos porque hacen a la eficiencia de lo que es el trabajo en el Ejecutivo, que es un punto muy importante y que es algo que se había degradado a lo largo de los gobiernos anteriores. Es importante poder reconstruir lo que es una estructura jerárquica clara dentro de lo que es el trabajo del Ejecutivo porque, en definitiva, se valora el trabajo del funcionario y favorece a quien tiene que ir a hacer un trámite al no pasarse una vida ahí adentro. Una Intendencia más eficiente es mejor para todos.

– Y dentro de la autocrítica que uno tiene que tener y en base a lo que se está conversando con la oposición, ¿cuál sería la principal debilidad de este presupuesto?

– Hay algunos aspectos que ha marcado la oposición y que también hemos hecho hincapié, y es que en algunos puntos queda como pendiente a reglamentar algunas opciones. Entiendo que es algo que se ha hecho históricamente en la Intendencia, no es que estén innovando ni dejándolo abierto por gusto. La realidad es que muchas veces tenés que tener el punto aprobado para después poder reglamentarlo, que desde un punto de vista más formal o de contralor, nos hubiera gustado que viniera más formalizado, por ejemplo, el tema de los beneficios a los funcionarios y algunos otros aspectos más que se mencionan ahí. Después, por ejemplo, hubo puntos que en determinado momento se discutieron mucho, como puede ser el de la casa de breve estadía, que entiendo se llegó a un punto de acuerdo con la oposición, que después hay que ver si se ratifica al momento de votarlo. Y después hay algunos aspectos que pienso que no vamos a llegar a un acuerdo porque filosóficamente hay posiciones distintas con respecto a cómo entendemos que se tienen que hacer las cosas, y muy probablemente salgan solo con los votos nuestros. De todas maneras, vamos a haber que esperar a ver qué se da en la discusión, en lo que queda del trabajo de la comisión integrada y después en el plenario.

– ¿Cuál sería ese tema puntual en el que piensa que no votarían juntos?

– Hay varios temas en los cuales no nos van a acompañar. No creo que sean un montón y creo que no los van a acompañar en el espíritu de que no están de acuerdo con la solución que se está dando, no porque se entienda que es una actitud de mala voluntad o que puede perjudicar al departamento. Pero en particular, no tengo ninguno para mencionar.

– Porque justamente la oposición ha adelantado que va a acompañar mayormente el presupuesto, fundamentalmente el tema del organigrama, que requiere una mayoría especial.

– Sí, es una actitud que están manteniendo que nosotros hicimos en el periodo pasado y que si vos te acordás nos criticaron bastante. Nosotros entendíamos que el organigrama era la herramienta del gobierno que en ese momento Lima estaba presentando para llevar adelante y nosotros le dimos esa herramienta sin cuestionársela. Es algo que se construyó en ese momento y que ahora están devolviendo la atención. Por eso te digo, en el resto de los puntos de conversaciones que hemos tenido y de lo que está pasando en la comisión, hay acuerdos generales. Pienso que en el tema de la comisión para el análisis de los funcionarios o algún otro tema más ahí, capaz que ellos no nos acompañen. Pero en líneas generales sí, ya nos han expresado abiertamente que la voluntad de ellos es acompañar la cantidad de mayores puntos posibles y tratar de acordar aquellos en los que no están de acuerdo para ver si pueden introducir cambios para que ellos puedan acompañarlos.

– La última palabra es suya.

– Simplemente reconocer el trabajo de la comisión integrada. Estamos sesionando prácticamente tres veces por semana. Son muchas horas que le estamos dedicando al presupuesto porque entendemos que el trabajo tiene que ser serio porque condiciona muy fuertemente lo que va a ser la realidad del departamento por el resto del periodo de este gobierno y pensando también en la financiación que se solicitó también a futuro. En ese sentido, darle la tranquilidad a la gente que se están cumpliendo todos los pasos, que el trabajo se hace a conciencia tanto por el oficialismo como por la oposición, que vamos a estar recibiendo en esta semana a muchos del Ejecutivo, que ya hemos estado recibiendo, pero también actores externos que de cierta manera quieren aportar o ver la manera en la que pueden mejorar lo que se está presentando.

Rocca cuestiona el presupuesto quinquenal de la Intendencia: “Plantea preocupaciones serias”

El edil del Frente Amplio, Juan Pablo Rocca, integrante de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento de la Junta Departamental, realizó un análisis crítico del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Salto, al que definió como “el más grande de la historia”.

– ¿Cuáles son los principales aspectos que destaca de este presupuesto?

– Es el presupuesto más grande de la historia, es el que cuenta con más recursos, no solo por la actualización de valores, sino que tiene nada más ni nada menos que incorporado la deuda a 20 años que se votó a finales del año pasado, que es una inyección económica, una carta que tiene el gobierno para poder marcar la diferencia y terminar con las excusas de la gestión, que hasta el día de hoy hemos visto comentarios de vecinos sobre un déficit en algunas áreas que no están cumpliendo. Particularmente dentro de esos $ 21.000 millones, que es una cifra muy grande, tenemos algunas preocupaciones.

Primero, el tema del aumento de cargos políticos es muy sustancial. Hablar de U$S 13 millones o $ 520 millones en el quinquenio es mucha plata para cargos políticos para una Intendencia como la de Salto. Hubo un aumento de designaciones directas bastante considerable en menos de un año. Sabemos que van a estar topeadas por la ley que se aprobó a nivel nacional, pero ya hubo un ingreso de 146 designaciones, donde tenés una fuerte participación complementaria de lo que van a ser monotributos y licitaciones vigentes para lo que son las ONG, las fundaciones y cooperativas. Se había hablado de una reducción de personal, pero a números oficiales que nos pasó la Intendencia de Salto, hoy andan en el entorno de los 1.600 funcionarios, sin contar los 178 monotributos y las nuevas contrataciones que ha habido en las últimas horas.

Nos preocupa la doble cuota que se va a pagar. Ya tenemos un estimado de $ 500 millones por año, que van a poner a prueba la capacidad de planificación que va a tener la Intendencia. Estamos hablando que por SUCIVE ingresan $ 700 millones, y en este caso 500 se le van a ir íntegramente en pagar dos cuotas.

Ni qué hablar de la creación de fondos de emergencia, tanto vecinal como departamental, se van a financiar íntegramente con la Zona Azul que cambia su origen y su motivo para financiar estos dos fondos, que no tienen mecanismo de contralor, no tienen cuentas específicas para que esa plata esté fija y no pueda ser utilizada con otros fines. Obviamente, se parte de la buena fe que el Ejecutivo los va a usar en lo que tiene que ser su origen.

Otra de nuestras preocupaciones es que veíamos la inflación de 2025, que fue un 3,6%, y nos topamos que con los datos aproximados que nos dan, hay 14% de aumento en impuestos, 27% en tasas, y 13% en precios, que son básicamente las tres modalidades impositivas que tienen las intendencias, donde hay un crecimiento exponencial bastante alto. Ahí nos da tres posibilidades. La primera es que se va a ajustar en el bolsillo del ciudadano. La segunda es que capaz no hacen aumento, o los aumentos son en proporción a la inflación, pero el crecimiento se da porque se genera una aplicación masiva para que muchas más personas paguen estos impuestos. O la tercera es que los números que presentaron no son estimados, y en realidad lo que hacen es promover un número que dé más redondo a los ojos de la discusión. Fuimos muy críticos en la discusión del endeudamiento, porque veíamos que había muchísima diferencia, proyecciones de recaudación muy altas para lo que la Intendencia tiene capacidad, y cuando presentan el presupuesto de la Intendencia, nos topamos que en este rubro, que es de ingresos departamentales, o sea, impuestos, tasas y precios, habían $ 400 millones de diferencia. Es muchísima plata.

– ¿Encuentra algo positivo dentro de este presupuesto?

– Sí, el tema de la cartera de tierra. Hicimos una propuesta para que la semana que viene, participe el área de Vivienda y Hábitat, y a la vez se invite a FUCVAM, porque es una federación con mucha historia, y una de sus consignas es un fondo de cartera de tierra para el departamento. Si bien tiene algunos puntos a mejorar en la redacción, conceptualmente, el espíritu está bueno. Tener un fondo y una cartera de tierra disponible para que puedan acceder cooperativas de interés social, y que ese mecanismo genere un círculo de tener espacios habilitados, con condiciones, y que a la vez la cooperativa pueda acceder a ese terreno, sería una medida interesante.

Después está el tema de reinstalar o de hacer los esfuerzos por el Hogar de Breve Estadía para Personas en Situación de Violencia de Género, eso es una buena iniciativa.

Por otro lado, si bien los Fondos de Emergencia como se plantean, en mi opinión deberían tener alguna corrección de estilo y de formas, ni que hablar del tema del contralor para evitar la discrecionalidad, pero que exista un Fondo de Emergencias Departamental para cuando haya inclemencia, incendio o cuestiones que conmocionen al departamento, necesitamos tener un shock de recursos que puedan atender esa situación.

– Manifestó su preocupación sobre los ingresos que ha habido en la intendencia, pero a la par también se ha hecho público que la bancada del Frente Amplio piensa votar y acompañar al gobierno en la votación del organigrama. ¿Eso no es contradictorio?

– Al organigrama como tal siempre se lo toma como un gesto de gobernabilidad. Eso no significa estar de acuerdo con el presupuesto o con el robustecimiento de lo que es el aparato burocrático político. Evidentemente, es una forma de diálogo que tenemos en comisión sobre que la bancada y el Frente Amplio en su conjunto, evaluará. Pero como Ediles tenemos una primera iniciativa de trabajar y dar ciertas tranquilidades en la discusión.

En el periodo pasado, por ejemplo, se votó por unanimidad el organigrama y al día siguiente las críticas a la gestión fueron constantes hasta el último día que fue el ciclo electoral. De igual manera, esto es una discusión colectiva que se tendrá que ir saldando, pero los Ediles tenemos esta capacidad de ir proponiendo e ir discutiendo en comisión y luego se colectivizará y se dará una resolución general.

