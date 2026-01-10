Trail, maratón y triatlón: atletas salteñas brillan en desafíos internacionales y regionales

Los Andes como testigo de una carrera exigente para las atletas salteñas.

Atletas salteñas brillaron en el Cruce de los Andes 100K y ya se preparan para la Maratón de Reyes en Concordia y el Triatlón Binacional en Salto.

El pasado 1º de diciembre de 2025, dos atletas de trail running de nuestra ciudad llevaron el nombre de Salto a lo más alto del deporte de aventura al participar en el prestigioso Cruce de los Andes, una de las competencias de ultra trail más importantes de América Latina. Con base en Villa La Angostura (Neuquén, Argentina), esta carrera nació con el ambicioso objetivo de unir Argentina y Chile, atravesando la imponente Cordillera de los Andes.

En un entorno natural único en el mundo, Guadalupe Campos y Andrea Stabile lograron completar los 100 kilómetros de recorrido, enfrentando una de las pruebas más exigentes del calendario internacional. La carrera presentó condiciones extremas, con climas cambiantes, frío intenso, nieve, fuertes vientos y lluvias copiosas, además de pasos técnicos por filos de montaña, cruces de lagos, volcanes y extensos bosques patagónicos. A ello se sumó una altimetría acumulada de entre 4000 y 4600 metros de desnivel positivo, poniendo a prueba no solo la preparación física, sino también la fortaleza mental de las corredoras.

El Cruce de los Andes se caracteriza además por su formato de carrera por etapas, donde los atletas permanecen durante tres días en campamentos de montaña, viviendo y soportando condiciones adversas, lo que demanda una logística y organización de alto nivel. En esta última edición participaron más de 8000 atletas de 42 países, incluyendo corredores de elite mundial, lo que realza aún más el logro alcanzado por las representantes salteñas.

Con esfuerzo, dedicación y un extenso entrenamiento previo, Campos y Stabile cruzaron la meta y sellaron una experiencia inolvidable, fiel a la frase que identifica a la competencia: “No todos pueden correrla, pero quien lo haga, no podrá olvidarla”.

Mientras tanto, el calendario deportivo no se detiene y enero llega cargado de grandes eventos, convocando nuevamente a los atletas salteños a desafiar el verano. El sábado 10 de enero de 2026, en la vecina ciudad de Concordia, se disputará la tradicional y multitudinaria Maratón Internacional de Reyes, con largada prevista para las 20:00 horas y distancias de 5 y 10 kilómetros. En esta oportunidad, Club de Corredoras dirá presente con una delegación de 14 atletas: Andrea Ferreira, Andrea Stabile, Antonella D’Angelo, Antonella Ramos, Gabriela Meirelles, Ivanna Squillacce, Josefina Odriozola, Marcella Meirelles, María Valentina Lucas, Mónica Cardona, Paula Ferreira, Rebecca Gallino y Yanella Fernández.

Por otra parte, el sábado 31 de enero de 2026, Salto será sede de la 5ª fecha del Triatlón Jeep – Circuito Binacional, que tendrá lugar en la Costanera del Club Remeros Salto, con largada desde Playa Punta Bonita. Allí, Club de Corredoras participará en conjunto con Club Remeros Salto en la modalidad Postas Mujeres, con las atletas Florencia Umpierre, Luisina Moreni y Romina Lagreca; y otra posta integrada por Antonella Ramos, Agustina Leite y Rebecca Gallino. En la categoría Sprint, Andrea Stabile competirá de forma individual.

Este Circuito Binacional promete unir a atletas argentinos y uruguayos en la cuenca del Río Uruguay, combinando natación, ciclismo y pedestrismo, consolidándose como un evento que impulsa el deporte, la integración regional y el turismo, con fuerte protagonismo salteño.

