domingo, enero 18, 2026

Trabajos de OSE afectan el suministro de agua potable en varios barrios de Salto

OSE informó que se realizan trabajos en la red de distribución de agua potable en Salto, lo que provoca cortes y baja presión en varios barrios de la ciudad. El servicio se normalizaría gradualmente sobre el mediodía.

La empresa estatal OSE informó que, debido a trabajos programados en la red de distribución, se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en la ciudad de Salto

Según el comunicado oficial, los barrios impactados por esta situación son Progreso, Mi Tío, Federico Moreira y Malvasio, donde los vecinos pueden experimentar interrupciones totales o parciales del servicio, así como baja presión.

El organismo estimó que las tareas se extenderán hasta aproximadamente la hora 13:00, momento a partir del cual comenzará la normalización gradual del suministro, una vez finalizados los trabajos técnicos en la zona.

OSE indicó que personal del organismo ya se encuentra trabajando en el lugar y recomendó a los usuarios que, en caso de cortes, mantengan cerrados los grifos internos y el tanque de reserva domiciliario, con el objetivo de evitar el ingreso de aire a la red y posibles episodios de turbiedad.

Asimismo, se advirtió que una vez restablecido el servicio podrían registrarse fenómenos puntuales de agua turbia, como consecuencia de las tareas realizadas. En esos casos, se recomienda dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Finalmente, desde OSE se solicitaron disculpas por las molestias ocasionadas, reiterando que se trata de trabajos necesarios para el mantenimiento del sistema de distribución.

