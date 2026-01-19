Trabajos de OSE afectan el suministro de agua potable en la zona Extremo Este de Salto

🚧 Obras programadas en la ciudad de Salto
Afectación del suministro de agua potable
OSE informa que, debido a trabajos programados de reparación en la red de distribución, se verá afectado el normal suministro de agua potable.
📍 Zona afectada:
Barrio Artigas, en el área comprendida por:
- Calle Pascual Harriague hasta el bypass de Ruta 3
- Desde calle Mompey hasta Instrucciones del Año XIII
🕒 Fecha y horario:
- Desde: 20/01/26 – 07:00 h
- Hasta: 20/01/26 – 12:00 h
Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad.
Ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, se solicita comunicarse con el Centro de Atención Telefónica:
- 📞 0800 1871
- 📱 *1871 desde teléfonos móviles
☔ En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.