Trabajos de OSE afectan el suministro de agua potable en la zona Extremo Este de Salto

OSE Comunicado

🚧 Obras programadas en la ciudad de Salto

Afectación del suministro de agua potable

OSE informa que, debido a trabajos programados de reparación en la red de distribución, se verá afectado el normal suministro de agua potable.

📍 Zona afectada:
Barrio Artigas, en el área comprendida por:

  • Calle Pascual Harriague hasta el bypass de Ruta 3
  • Desde calle Mompey hasta Instrucciones del Año XIII

🕒 Fecha y horario:

  • Desde: 20/01/26 – 07:00 h
  • Hasta: 20/01/26 – 12:00 h

Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad.

Ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, se solicita comunicarse con el Centro de Atención Telefónica:

  • 📞 0800 1871
  • 📱 *1871 desde teléfonos móviles

☔ En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

