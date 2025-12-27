Trabajo coordinado mejora la caminería rural en distintas zonas del departamento

El Gobierno de Salto viene desarrollando trabajos sostenidos de mantenimiento de la caminería rural en distintos puntos del departamento, a partir de una coordinación permanente entre el Departamento de Obras, el Departamento de Descentralización y los municipios del interior.

Según informó la comuna, una de las intervenciones se concentra en el camino de acceso a Palomas, desde el kilómetro 525 de la Ruta 3 hasta la zona de Saucedo. Allí se ejecutan tareas de recarga, repaso y limpieza, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y asegurar mejores condiciones de circulación para vecinos y productores rurales.

En paralelo, otro equipo de Obras trabaja en el camino Cuchilla de Salto, en el tramo que une la Ruta 31 con Puntas de Valentín. Las tareas son similares y buscan optimizar el estado de la vía, reforzando la conectividad en una zona clave para la actividad productiva.

Desde el Gobierno de Salto se subraya que estas acciones forman parte de una planificación conjunta entre Obras y Descentralización, en articulación con los municipios, priorizando el mantenimiento de la red vial rural a partir de las necesidades planteadas por las comunidades locales.

La administración departamental reafirma así su compromiso con el trabajo territorial coordinado, considerado un eje central para el desarrollo productivo y la mejora de la calidad de vida en el interior del departamento.

