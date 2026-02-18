Torneo Villa España: 56 equipos y cinco días de baby fútbol

Salto palpita el fútbol infantil: se viene la segunda edición del Torneo de Verano Villa España

Este miércoles 18 de febrero, el Complejo Villa España dará el puntapié inicial a una verdadera fiesta del baby fútbol. Con la participación confirmada de 56 equipos, la segunda edición del Torneo de Verano promete cinco jornadas de pura adrenalina y convivencia familiar que se extenderán hasta el domingo 22.

Milton Albernaz, referente del complejo, destacó que el certamen está diseñado para que cada niño sea protagonista: «Cada equipo jugará cinco partidos y todos recibirán su trofeo», señaló. El formato asegura competencia constante en categorías que van desde Pre-baby hasta la 2014, disputándose bajo un reglamento de dos tiempos de 20 minutos con cambios libres.

Entre el público presente se efectuarán sorteos todos los días. Los equipos participantes reciben también una hora gratis de utilización de las canchas para utilizar a lo largo del año, cuando lo consideren.

Las actividades comienzan a las 16:30 horas y se extenderán hasta las 22:30 horas.

Las tres primeras fechas son clasificatorias, el día sábado se jugarán las instancias de semifinales y el domingo las finales con entrega de importantes premios.

Estarán en juego las copas Diamante, Oro, Plata, Bronce, Ciudad de Salto y Villa España.Los encuentros se realizarán en cuatro canchas simultáneas. La Liga Salteña de Baby Fútbol proporcionará los correspondientes árbitros.

Con la entrada que tiene un valor de $100 se podrá participar en el sorteo final de 150 dólares y también participa en sorteos diarios de los sponsor del campeonato.

Albernaz concluye: “Este es un torneo pensado para que cada niño que participe disfrute y viva emociones acompañado de familiares y amigos y que en un periodo de cinco días viva experiencias y recuerdos que quedarán marcadas en su niñez. Se estiman alrededor de dos mil quinientas personas diarias presentes, las cuales garantizarán un entorno de fiesta. Todos tendrán su premio. Invitamos a todos a vivir la segunda edición del Torneo de verano Villa España pensada para que Salto disfrute la pasión del fútbol de los más chiquitos”.

Reglamento de partidos: dos tiempos de veinte minutos. A los quince minutos del segundo tiempo ya no se permiten cambios. Cambios libres durante el partido. Categorías: pre baby, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014.

La logística está lista: árbitros oficiales, cuatro campos de juego operativos y un ambiente de fiesta que espera congregar a miles de salteños cada tarde. La cita comienza este miércoles, donde el sueño de los más «chiquitos» será el gran protagonista del verano.

