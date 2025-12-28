Torneo que no está lejos: El verano se hará pelota

Se llevará a cabo desde el 11 al 25 de enero.

•Formato mata a mata desde octavos de final.

•Partidos únicos en campos de Montevideo e Interior.

•Participarán los 16 equipos de Primera División. Incluídos Albion (14º), Central Español (15º)

y Deportivo Maldonado (16º)

•Si hay empates en los partidos se ejecutarán penales (sin alargue).

•El ganador obtendrá un título OFICIAL como Campeón de Copa de la Liga.

•El ganador del certamen se llevará U$S 100.000 para proyectos de inversión e infraestructura.

•Peñarol debutaría el 12/1 frente a Central Español y Nacional el 13/1 ante Deportivo Maldonado.

•En caso que los finalistas de la Copa de la Liga sean los mismos que los de la Supercopa, esta

última será la que definirá ambas competiciones.

Peñarol 2026: Uno para irse y otro para volver

Peñarol despidió en sus redes sociales al volante de 22 años Campeón del Mundo sub 20 con Uruguay, Ignacio Sosa, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño, defendiendo los colores del Bragantino —será compañero de Guzmán Rodríguez—. En 2025, Sosa se convirtió en una revelación y en una pieza fundamental del equipo de Diego Aguirre, lo que llamó la atención del club brasileño, el cual se lo llevó a cambio de 3.500.000 de euros. Sebastián Boselli es otro de los nombres sobre la mesa de refuerzos defensivos. El zaguero de 22 años no ha logrado continuidad en River Plate de Argentina y no está en los planes de Marcelo Gallardo para ser pieza principal del plantel de 2026. En 2025, Boselli fue cedido a Estudiantes de La Plata, donde tuvo un buen rendimiento, pero al regresar al Millonario a mitad de año, sumó muy pocos minutos. El Campeón del Mundo sub 20 con Uruguay busca regularidad y Peñarol está interesado en dársela.

Nacional 2026: Millán, el que se queda

Acuerdo total entre Nacional y Julián Millán de cara a futuro. El tricolor, dueño del 50% de la ficha del colombiano, llegó a un acuerdo con Inter Palmira (club dueño del porcentaje restante) para comprarle el 50% restante de su pase. Cuando se concrete la negociación (las partes firman en las próximas horas), Nacional obtendrá entonces el 100% del jugador, a quien se le renovará un año más, hasta 2028. De esta manera, Nacional se aseguró de cara a futuro a uno de sus mejores jugadores en la temporada 2025 siendo bastión fundamental de la defensa tricolor y uno de los más queridos por el hincha. De hecho, fue elegido como el “Jugador del Público” y el “Mejor Jugador del Año” de Nacional, según su afición. Millán, disputó un total de 46 partidos oficiales en 2025 entre todos los torneos, siendo titular indiscutido en la zaga junto a Sebastián Coates. Además, marcó cuatro goles. Llegó a Nacional en enero, a principio de temporada, desde Inter Palmira, equipo de la Segunda División de Colombia que lo había cedido a Independiente Santa Fe, club donde destacó en 2024. El colombiano, de 27 años, fue sondeado en este período de pases por clubes Estados Unidos, Argentina y Brasil, pero su intención de seguir en Nacional pesó y mucho a la hora de acordar su nuevo vínculo con el tricolor.

Camilo, de Liverpool: «Una tremenda venta de humo»

Se llama CAMILO SPERANZA. Es el nuevo estratega de Liverpool. El director técnico habló de su estilo de juego y su idea futbolística. Juzgó aspectos que hacen al fútbol y algunos conceptos, que bien vale la pena rescatar: “Cuando yo elijo la forma de jugar, a mi lo único que me interesa es ganar. Odio más perder de lo que me gusta ganar. Sufro mucho cuando pierdo. No me gusta. Me da rabia. Pero decir que vamos a ser protagonistas en todas las canchas es una tremenda venta de humo.

Hay que ser sensatos. Me gusta que mi equipo sea protagonista y tenga la pelota, pero, si en cierto momento tenemos que defender en nuestra área con once jugadores, Liverpool va a defender en nuestra área con once jugadores. Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar preparados para tener la pelota y vibrar con eso, pero también para defender con todos nuestros hombres y vibrar de la misma manera. Esto es fútbol y es cambiante. Depende de muchas cosas”.

Ya no es aquel…. : Bengoechea se va para abajo

Pablo Bengoechea volverá al ruedo como entrenador principal tras seis años ejerciendo otras funciones dentro del fútbol profesional.

En esta oportunidad, dirigirá a Comerciantes FC de Iquitos, de la Segunda división del fútbol peruano. Su última función en el rol había sido en Alianza Lima, justamente en el mismo país, donde fue campeón en 2019 y luego fue cesado al año siguiente (2020) tras malos resultados.

Entre sus antecedentes en el cargo como director técnico, “El Profesor” dirigió a River Plate en 2006, a Peñarol en las temporadas 2014/2015 y 2015/2016 y Alianza Lima en 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, de haber dirigido a la selección absoluta de Perú en 2014. Entre Peñarol y Alianza Lima, sumó tres títulos en el rol. Como asistente técnico, junto a Sergio Markarián, experimentó en River Plate, Cruz Azul, Universidad de Chile, Danubio y la selección peruana.

