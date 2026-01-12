Torneo Integración de Fútbol Máster reunió a equipos regionales en Termas del Arapey

Cuatro equipos de la región fueron parte de una jornada deportiva marcada por el espíritu amateur y el encuentro entre instituciones.

Durante el fin de semana se llevó a cabo el Segundo Torneo Integración de Fútbol Máster, destinado a futbolistas mayores de 55 años, en el complejo de Termas del Arapey, con la participación de cuatro equipos de la región.

En representación del departamento de Salto participaron Círculo Policial y Fénix, mientras que también dijeron presente AFUCO de Tacuarembó y el Club Hípico de Concordia. La jornada estuvo atravesada por el compañerismo, el respeto y el espíritu deportivo que caracteriza a este tipo de encuentros.

- espacio publicitario -

El principal objetivo del torneo fue promover la integración regional, el intercambio entre instituciones y la práctica deportiva en categorías máster, fortaleciendo vínculos entre localidades y reafirmando el valor social del fútbol más allá de la competencia.

Uno de los organizadores fue Nery Cardozo, referente del fútbol Súper Sénior y Máster, cuya labor sostenida en el desarrollo de estas categorías fue especialmente reconocida por los participantes.

Durante la actividad acompañaron el coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, y el coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, quienes participaron en la entrega de premios y destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el deporte y la integración.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/felv