Torneo del Litoral Norte en Básquetbol: Juventus perdió en el debut pero la llama está encendida

El fin de semana no pasó de largo, para el Campeonato del Litoral Norte en básquetbol, desde el momento que se produjo el debut del vicecampeón salteño, Atlético Juventus.

Sin jugadores extranjeros, el equipo de Luis Coeho fue a Paysandú y cayó a manos de Centro Pelotaris, pero es concreto que la llama permanece encendida.

Tendrá revancha. la victoria de los vascos sanduceros por 98 a 72, jugando en el estadio «Nicolás Viana», incluyendo a la capitalina Alejandra Godoy en la terna de jueces. Ahora llega el turno de Salto Uruguay, para enfrentar a Centro Allavena. Se trata de los primeros partidos en el sistema de play off.

18 de Julio y esta carta desde la razón: «No permitamos que la maleza tape nuestra historia»

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, alusión directa a la realidad de 18 de Julio de la Liga de las Colonias Agrarias. El visible estado de abandono a ciertos niveles es cosa concreta. Sobre el ,mediodía de la víspera se remitió a este diario, una nota escrita «desde algunos de nosotros, incondicionale s en el sentimiento por 18 de Julio». Teniendo en cuenta el contenido, solo es del caso compartido. Una manera de apuntar al objetivo esencial: recuperar el más gratificante marco social, deportivo y humano de 18 de Julio.

«A los socios, ex-directivos, jugadores de todas las épocas, hinchas y vecinos de las Colonias Agrarias:

El Club 18 de Julio no está solo en crisis; está en estado crítico. Las paredes que hoy se descascaran y los campos que hoy ganan las malezas fueron construidos con el sacrificio de familias enteras que creyeron en una identidad común. Aquel grito de Campeón del Interior en 1979 no puede ser el último eco de una institución que se rinde ante la desidia.

La realidad es cruda: si no actuamos hoy, el club desaparece mañana. La ausencia de una hoja de ruta y el colapso financiero nos están arrebatando nuestro patrimonio frente a nuestros propios ojos.

Proponemos: Hay que transparentar el estado de las cuentas para saber desde dónde reconstruir. Formación de una Comisión de Salvataje: No se busca una directiva de lujo, se buscan brazos dispuestos a trabajar por la supervivencia básica. Plan de Recuperación Edilicia: Jornadas voluntarias para limpiar y recuperar la dignidad de nuestra sede social. Censo de Voluntades: Saber, de una vez por todas, cuántos somos los que estamos dispuestos a poner el hombro por la causa. El mensaje es claro: no esperar a que otros lo hagan. Si alguna vez gritamos un gol del «18», si alguna vez sentimos el orgullo de pertenecer a la Liga de las Colonias Agrarias, nuestras presencias deben ser obligatorias.

No permitamos que la maleza tape nuestra historia. La cita con el destino es ahora, antes de que el candado del olvido se cierre definitivamente

Cuando Martín Liguera habla del salteño Agustín Dos Santos: «¿A qué hora tengo que estar?»

En el complejo mundo del fútbol formativo, el talento es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la mentalidad, y según Martín Ligüera, integrante de la secretaría deportiva de Nacional, Agustín Dos Santos tiene ambas. En una reciente charla con medios partidarios, el ídolo tricolor analizó el presente del juvenil salteño que, tras cumplir los 18 años este febrero, ha asumido la responsabilidad de portar la emblemática camiseta número 10 para la temporada 2026.



ENTRE LA HUMILDAD Y EL COMPROMISO

Ligüera destacó un rasgo que no siempre se encuentra en jugadores con proyección de Primera: la disposición al trabajo sin importar el escenario. Recordando la gestión del jugador durante el año pasado, Martín subrayó su ejemplar actitud ante la rotación entre categorías. «No era fácil entrenar toda la semana en Primera y luego decirle que iba a bajar para jugar con la Sub 19. No es sencillo manejar esa ilusión, pero su respuesta siempre fue: ‘Sí, claro. ¿A qué hora tengo que estar?'», relató Ligüera.

MÁS ALLÁ DEL TALENTO TÉCNICO

Para la secretaría deportiva, lo que separa a Dos Santos del resto es su profesionalismo invisible. No se trata solo de lo que hace con la pelota, sino de su interés por la planificación y el cuidado físico.

Tras los partidos en juveniles, el jugador mantenía contacto constante con el cuerpo técnico para coordinar sus cargas de trabajo. «Además de las condiciones que tiene, él está en todos los detalles», sentenció el ex-volante creativo. Con 16 presentaciones en el primer equipo, Agustín Dos Santos deja de ser una promesa para convertirse en una realidad que Nacional cuida con lupa. Agustín nació el 9 de febrero del 2008. Desde aquellas divisiones juveniles de Universitario, a este tiempo de búsqueda. Una búsqueda, no menor. Plena…y con bríos de mañana.

Desde EL PUEBLO para conocerlo mejor

Agustín Dos Santos fue ascendido al plantel principal y realizó la pretemporada 2025. Tuvo su debut no oficial el 13 de enero, el entrenador Martín Lasarte lo hizo ingresar al comienzo del segundo tiempo para enfrentar a San Lorenzo en la Serie Río de la Plata 2025 pero perdieron 0-1 en el Gran Parque Central. Disputó su primer encuentro con profesionales con 16 años y la camiseta número 14. Días después volvió a ser convocado para otro amistoso, contra Peñarol, no tuvo minutos, ganaron 3-1, y Agustín festejó el último gol provocando a la tribuna rival, lo que generó una reacción agresiva de Javier Méndez posteriormente el juvenil se disculpó. Debutó como profesional a nivel oficial el 16 de agosto de 2025, en la tercera fecha del Torneo Clausura, el entrenador Palblo Peirano lo mandó a cancha al minuto 84 y derrota a Progreso 3-1.

