Torneo del Litoral de Básquetbol: Salto Uruguay se mete en la conversación; viene Allavena

Tras la derrota de Juventus ante los vascos de Centro Pelotaris por 98 a 82, hoy martes para la continuidad de la serie de play off en el Torneo Litoral Norte de Básquetbol. Será hoy a las 21.15′ cuando Salto Uruguay produzca su debut en el Gimnasio «·Dr. Juan José Galbarini», enfrentando a Centro Allavena de Paysandú. Los albicelestes alcanzaron la consagración en el básquetbol salteño, tras las finales ante Atlético Juventus en el 3-1 final. El jueves 26 en tanto el desquite de Juventus y Pelotaris en el Gimnasio de Universitario, mientras que el sábado 28 en el Gimnasio de Allavena, el elenco sanducero será local ante Salto Uruguay. Desde Salto Uruguay no se especificó respecto al valor de las entradas.

El lanzamiento de mañana: Deolindo Miquelarena: «no dejamos de creer en un año cada vez mejor»

-El presidente de la Divisional «B», DEOLINDO MIQUELARENA, es optimista por naturaleza. No por nada tanto él como los delegados, parten de un convencimiento, «porque no dejamos de creer en un año cada vez mejor para la Divisional «B».

Por eso, en tiempo y forma, se acordó iniciar la disputa del Torneo Oficial, que implicará el ascenso de dos equipos a la Divisional «A». De acuerdo a lo pactado por neutrales y delegados de clubes, no variará el sistema de disputa con respecto a la temporada, en que primero se verificó el ascenso de Parque Solari tras ganar el Acumulado (suma de las dos ruedas) y tras ello, la suma de Almagro para la conquista del segundo ascenso.

RUMBO A CHANÁ

Para tener en cuenta. Mañana miércoles a las 20.30′ en la sede del Club Atlético Chaná, se planteará el lanzamiento de la temporada 2026. Desarrollar la escena en Chaná, a la luz de que la entidad rojiora de la calle Brasil llegará a los 100 años. Ello ocurrirá el próximo 26 de marzo. Invitados especiales que no faltarán a la cita de mañana, a los efectos de jerarquizar la instancia develadora, desde el momento que se sorteará el calendario de las 11 fechas.

Del impacto de Central a los taponazos mirasoles

Central Español, números impresionantes. Tres jugados, tres ganados. nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra. Invicto, puntaje ideal y único puntero. El equipo de Pablo De Ambrosio, es la sensación del fútbol uruguayo. De Palermo, nace un grito…El hecho también es que Peñarol, se torna invencible en el estadio Campeón del Siglo. En sus últimas 18 presentaciones en su escenario por la actividad local, suma 17 triunfos y un empate. La última derrota la sufrió el pasado 30 de marzo. Por otra parte, Deportivo Maldonado, jamás pudo imponerse al aurinegro en carácter de visitante en la máxima categoría. De última el 2 a 1 a Deportivo Maldonado, con los dos taponazos inapelables: el primero de Arezo y el segundo de Leo Fernández. Para el apunte lo de Matías Arezo, tres fechas, tres goles. No perdonó a rival alguno. Le marcó a MC Torque, a Central Español y a Deportivo Maldonado. Un promedio excepcional de un tanto por encuentro, que dejan en evidencia su sensacional pegada, jerarquía y su poder de artillería. Racing de Sayago a su vez, dieciocho años tuvo que esperar para volver a festejar una contundente goleada 4:0 a su favor en Primera división. Le pasó por arriba a Danubio, que perdió la punta y el invicto. La última vez se remontaba al Apertura de 2008.

Venga la cuarta fecha que se viene el clásico

La fecha próxima no será una más en el Campeonato Apertura de Primera División, desde el momento que incluirá el juego clásico de Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Mientras el puntero exclusivo Central Español, enfrentará como local al complicado Montevideo Wanderers.

De partido en partido

Torneo Apertura – Cuarta Fecha

📅 Jueves 26 de febrero

Partido Estadio Hora MC Torque vs Defensor Sporting Estadio Charrúa 20:00

📅 Viernes 27 de febrero

Partido Estadio Hora Cerro vs Boston River Estadio Tróccoli 20:00

📅 Sábado 28 de febrero

Partido Estadio Hora Albion vs Racing Estadio Franzini 09:45 Danubio vs Progreso Jardines del Hipódromo 17:00 Central Español vs Wanderers Parque Palermo 20:00

📅 Domingo 1º de marzo

Partido Estadio Hora Liverpool vs Cerro Largo Parque Viera 09:45 Nacional vs Peñarol Gran Parque Central 19:30

📅 Lunes 2 de marzo

Partido Estadio Hora Deportivo Maldonado vs Juventud Estadio Domingo Burgueño Miguel 20:00

La cuarta fecha tendrá como plato fuerte el clásico entre Nacional y Peñarol el domingo por la noche, en una jornada que se extenderá desde el jueves hasta el lunes.

