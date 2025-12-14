Texeira Núñez acompañó presentación de circuito turístico fluvial creado por estudiantes

- espacio publicitario -

Alumnos del Polo Educativo Tecnológico presentaron un circuito turístico fluvial por el río Uruguay, acompañados por el secretario general Walter Texeira Núñez.

El secretario general de la Intendencia de Salto, contador Walter Texeira Núñez, acompañó la presentación de un circuito turístico fluvial desarrollado por estudiantes del Polo Educativo Tecnológico, en el marco de su proyecto final de egreso.

La actividad fue organizada por alumnos de la carrera de Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos Sostenibles y consistió en un recorrido histórico, cultural y productivo por el río Uruguay, que unió el Puerto de Salto con los viñedos de la bodega Bertolini & Broglio.

Durante la travesía, los estudiantes asumieron el rol de guías anfitriones, demostrando su formación académica y su capacidad para integrar conocimientos históricos, geográficos, sociales y económicos vinculados al río Uruguay y al desarrollo de la ciudad. La propuesta permitió ofrecer una mirada innovadora sobre los atractivos naturales y productivos de la región, poniendo en valor el patrimonio cultural y el entorno paisajístico.

Desde el Gobierno de Salto se destacó la relevancia de este tipo de iniciativas, que articulan educación, turismo y desarrollo local. La presencia de Texeira Núñez en representación del Ejecutivo Departamental reafirmó el respaldo institucional a las propuestas que surgen desde los ámbitos educativos y que apuestan a un turismo sostenible y profesionalizado.

La experiencia presentada por los estudiantes no solo amplía la oferta turística del departamento, sino que también evidencia el potencial del trabajo conjunto entre el sector público y las instituciones de formación. Integrar producción local, historia y naturaleza se consolida como una estrategia clave para posicionar a Salto como un destino turístico con identidad propia.

