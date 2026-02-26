Terremoto en Cayetano

Un evento sísmico de magnitud 2.3 MLv (Magnitud Local calculada en la componente vertical de los sensores sísmicos) se registró el pasado sábado 21 de febrero en las cercanías de la localidad de Cayetano, al norte de nuestro departamento. El fenómeno ocurrió exactamente a las 02:52:45 de la madrugada, sorprendiendo a los técnicos del Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) que se encontraban en plena campaña de trabajo en la región. A pesar del registro instrumental, las autoridades confirmaron que no se reportaron daños en viviendas ni percepciones por parte de los vecinos.

Estación Sismológica en Termas del Arapey

Trabajo de campo y hallazgo

La detección del sismo coincidió con las tareas de mantenimiento que el equipo del OGU realizaba en las estaciones del norte. En el informe, el equipo explicó que se dirigía hacia la zona de Palomas para verificar el funcionamiento de los equipos cuando advirtieron la actividad sísmica. Estábamos yendo para Palomas en Salto y revisando que esas estaciones estuvieran funcionando, vimos el evento sísmico e hicimos una parametrización preliminar, detalló la especialista Leda Sánchez respecto al momento del hallazgo.

El mantenimiento de estas estaciones es vital para la red nacional de monitoreo. Durante estas jornadas, los técnicos revisan que los equipos no sufran el embate del clima o de insectos como hormigas, además de verificar baterías y conectividad. En esta oportunidad, el equipo debió reemplazar routers y cargadores en doce estaciones diferentes, además de avanzar en la construcción de una nueva base de monitoreo en Bella Unión, contó Sánchez a Diario El Pueblo.

Detalles técnicos del fenómeno

El informe técnico oficial indica que el epicentro se situó a una profundidad de 5 kilómetros, lo que se considera un sismo somero o superficial. Entre las estaciones que captaron el movimiento se encuentran PSAL, ubicada en Salto, y otras de la red nacional y regional.

Desde el punto de vista geológico, el área de Cayetano se encuentra sobre lavas basálticas de la Formación Arapey. Los expertos interpretan que este sismo podría estar vinculado a estructuras antiguas del basamento que se reactivan por tensiones naturales. Estas fallas, orientadas de noroeste a sudeste, son las que controlan la sismicidad en el interior del continente.

El vínculo con fallas conocidas

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es la conexión de este evento con estructuras geológicas mayores. Sánchez trazó un paralelismo con la sismicidad registrada anteriormente en la zona de Montecoral, departamento de Florida. Según la experta, si se sigue el trazado de la Zona de Cizalla Sarandí del Yí hacia el norte, se observa un quiebre que coincide con la ubicación de este nuevo evento en Salto.

Esta gran estructura geológica podría ser la responsable de la actividad actual. Esta misma estructura es la que está mostrando que este sismo podría estar vinculado a esta misma estructuración, explicó Sánchez. Por este motivo, el monitoreo constante es fundamental para descartar que se trate de un enjambre sísmico o una secuencia de eventos repetidos, como ha sucedido en otros puntos del país.

Impacto en la infraestructura regional

Dada la ubicación del epicentro, la atención se centró de inmediato en la Represa de Salto Grande, situada a unos 103 kilómetros de distancia. El informe del OGU fue tajante al respecto: no se registraron efectos ni afectaciones de ningún tipo en la estructura de la represa. El evento fue calificado como un sismo natural de baja intensidad, sin consecuencias para las obras civiles de la región.

Sin embargo, el episodio sirve como recordatorio de que el norte uruguayo tiene antecedentes de sismicidad. El registro más importante data de enero de 1948, cuando se produjo un sismo de magnitud 5.5. Aunque los eventos actuales son de menor escala, refuerzan la necesidad de contar con una red de sensores más densa y moderna en todo el territorio.

Recomendaciones y futuro del monitoreo

El Observatorio Geofísico recomendó oficialmente continuar con la vigilancia y aumentar el número de estaciones en el norte. Esto permitiría mejorar la precisión al localizar los sismos y entender mejor cómo interactúan estos movimientos con las grandes obras de infraestructura. Al ser un evento aislado, por ahora no hay motivos para la alarma pública, pero sí para la atención científica.El trabajo de los investigadores culminó en Montevideo, donde se terminaron de procesar los datos obtenidos en el campo. La prioridad para el OGU sigue siendo la caracterización de esta sismicidad intraplaca, que aunque silenciosa, sigue activa bajo nuestros pies. La presencia de los técnicos en Salto durante el evento permitió una respuesta rápida y una recolección de datos fundamental para el catálogo sísmico nacional.

