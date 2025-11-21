Termas del Daymán inaugura la segunda Zona Cardiosegura del departamento de Salto

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, presentó el pasado jueves la segunda Zona Cardiosegura del departamento, esta vez en Termas del Daymán, un punto estratégico por su alta concurrencia de residentes, trabajadores y turistas. La primera zona había sido inaugurada durante la Semana del Corazón en barrio Cerro.

Durante la actividad, el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva Rattín, destacó que actualmente Daymán cuenta con siete puntos señalizados donde es posible acceder a un desfibrilador (DEA). “Un desfibrilador puede significar la diferencia entre perder una vida o salvarla. Por eso buscamos concientizar a la población sobre la importancia de saber usarlo y de conocer exactamente dónde están ubicados”, afirmó.

Silva explicó que los equipos forman parte de un esfuerzo conjunto entre la Intendencia y operadores privados, quienes ponen los dispositivos a disposición del público. Además, se colocó cartelería específica para facilitar su identificación en casos de emergencia.

La presentación incluyó una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a funcionarios de Termas del Daymán, trabajadores hoteleros, vecinos y turistas. “Promover la salud también es prevenir, y estar informados y preparados puede marcar la diferencia y salvar una vida”, sostuvo Silva.

Por su parte, el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, remarcó que el objetivo es conformar una zona turística totalmente cardiosegura. “Al igual que en el Cerro, hoy seguimos trabajando rumbo a consolidar este concepto aquí en Daymán. Es fundamental que funcionarios y público en general conozcan las maniobras de RCP, y también cuántos desfibriladores hay disponibles en el área”, expresó.

Rodríguez informó que actualmente existen ocho desfibriladores externos automáticos en la zona de Daymán y áreas cercanas, accesibles para uso inmediato ante una emergencia cardíaca. La iniciativa, sostuvo, busca posicionar a Daymán como un destino turístico seguro y referente a nivel nacional.

