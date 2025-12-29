Termas del Daymán funcionarán con horarios especiales por Fin de Año y Año Nuevo

Con motivo de las Fiestas Tradicionales, el Gobierno de Salto informó los horarios especiales de funcionamiento de las Termas del Daymán para los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1.º de enero.

Según se indicó, el miércoles 31 de diciembre el centro termal permanecerá abierto de 08:00 a 20:00 horas, mientras que el jueves 1.º de enero el horario será de 10:00 a 18:00 horas.

Desde la Intendencia se recuerda a los visitantes que planifiquen su visita teniendo en cuenta estas modificaciones, habituales en esta época del año.

En relación al transporte público, se informó que el servicio de ómnibus a Termas – Línea Termas (C.O.S.A.) no funcionará el 1.º de enero, por lo que quienes deseen concurrir ese día deberán prever medios de traslado alternativos.

La medida se enmarca en la organización de los servicios municipales durante las celebraciones de fin de año.

