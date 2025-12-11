Termas del Arapey finaliza mejoras en la piscina deportiva y áreas anexas rumbo a la nueva temporada

El Gobierno de Salto comunicó que se dieron por finalizadas las intervenciones de mantenimiento y reacondicionamiento en la piscina deportiva y los sectores anexos del complejo Termas del Arapey, trabajos que se realizaron con miras a la inminente temporada turística. Desde la administración del centro señalaron que la prioridad fue asegurar instalaciones seguras, renovadas y en condiciones óptimas para el uso público.
El coordinador del complejo, Mariano Casola, relató que en las últimas semanas se ejecutaron diversas tareas en la piscina deportiva grande, donde “se realizó la reparación de algunas rajaduras que presentaba la estructura, se solucionaron y posteriormente se llevó adelante una pintura integral”. El procedimiento se replicó en la piscina infantil, reacondicionada para recibir a familias que visitan el destino termal.
Casola añadió que las mejoras incluyeron también “tareas de mantenimiento en los baños y vestuarios de la piscina deportiva”, dejando todos los espacios en condiciones de ser utilizados desde el inicio de la temporada.
Con estas acciones, Termas del Arapey se prepara para recibir a turistas y salteños con instalaciones renovadas, reafirmando la apuesta del Gobierno de Salto por mantener la calidad del servicio y potenciar el disfrute en uno de los destinos termales más emblemáticos del departamento.