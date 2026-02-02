Termas del Arapey: 100% de ocupación en Carnaval

El complejo termal salteño llega al feriado con todas sus plazas vendidas y un aumento interanual del 13,7% en recaudación.

Termas del Arapey con ocupación plena y balance positivo

Las Termas del Arapey se preparan para vivir un Carnaval a pleno, con el 100% de sus alojamientos ya ocupados para los cuatro días del feriado. La información fue confirmada por el coordinador del complejo, Mariano Casola, quien destacó el sostenido crecimiento del destino durante la presente temporada estival.

“Estamos manteniendo una excelente ocupación y concurrencia, y la expectativa para Carnaval es muy grande. Todos los alojamientos están vendidos y esperamos una importante afluencia en el camping, así como una gran participación en el desfile del 16 de febrero”, indicó el jerarca.

Además del movimiento turístico previsto para los próximos días, Casola subrayó que los números respaldan el buen momento del complejo termal. En la comparación entre enero de 2025 y enero de 2026, la recaudación registró un incremento del 13,7%, un dato que refleja el impacto de las mejoras en infraestructura y servicios implementadas en el último tiempo.

Con una propuesta que combina piscinas termales, espacios recreativos y actividades especiales por Carnaval, Arapey se consolida como uno de los principales destinos turísticos del norte del país, elegido tanto por familias como por visitantes que buscan descanso y entretenimiento durante el feriado.

