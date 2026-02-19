Temporal en Salto: CECOED intervino por daños y anegamientos

El temporal en Salto y Pueblo Belén dejó viviendas inundadas, árboles caídos y voladuras de techos. CECOED continúa con tareas de asistencia y evaluación.

Temporal provocó múltiples intervenciones del CECOED en Salto y Pueblo Belén

El fuerte temporal de viento y lluvia registrado en las primeras horas de este jueves 19 de febrero generó diversas situaciones de emergencia en el departamento, motivando la actuación del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), que mantiene operativos activos en distintos puntos afectados.

Según informó el coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi, en la ciudad de Salto se reportaron varias viviendas inundadas, caída de árboles y al menos una voladura de techo. Los equipos desplegados trabajan en tareas de asistencia a las familias afectadas y en el relevamiento de daños para dimensionar el impacto del fenómeno climático.

Intervenciones en Salto y Pueblo Belén

El temporal también alcanzó a la localidad de Pueblo Belén, donde los fuertes vientos provocaron voladuras de techos. Desde el CECOED se indicó que se trabaja en coordinación con el alcalde Luis Enrique Zuliani para evaluar la situación y organizar la respuesta correspondiente en las próximas horas.

Las acciones incluyen inspecciones en zonas comprometidas, apoyo a vecinos afectados y seguimiento de posibles riesgos derivados del evento meteorológico.

Operativos en curso y recomendaciones

Desde el organismo se informó que los operativos continúan activos y que se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas. En ese marco, se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de mal tiempo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El CECOED continuará trabajando en coordinación con las autoridades locales para atender las situaciones que se vayan presentando y garantizar la asistencia a las familias que lo requieran.

