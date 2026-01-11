Taxis truchos, ¿Qué hacemos como sociedad?

La proliferación de taxis truchos en Salto expone riesgos de seguridad, competencia desleal y evasión. El debate interpela a autoridades y ciudadanía para una solución colectiva y responsable.



Sin duda que debemos debatir como sociedad y con las autoridades que vamos a hacer con esta realidad que hace tanto tiempo nos acompaña y no se ha solucionado de ninguna forma, de hecho ha proliferado, ha crecido su uso, se que es multifactorial pero eso no quiere decir que sea reglamentario y tampoco que deba seguir así, debemos buscar una solución a este fenómeno que nos abarca a todos como sociedad y nos dice cual es nuestro comportamiento

Taxis Truchos: Un Riesgo para la Seguridad Pública

En los últimos tiempos, la proliferación de taxis truchos (taxis no autorizados) se ha convertido en un problema creciente en la ciudad de Salto. Estos vehículos, que operan al margen de la ley, representan un riesgo significativo para la seguridad de los pasajeros y otros usuarios de la vía pública.

¿Qué es un taxi trucho?

Un taxi trucho es un vehículo que se hace pasar por un taxi autorizado, pero que no cumple con los requisitos legales y de seguridad necesarios para transportar pasajeros. Estos vehículos pueden ser peligrosos, ya que no están sujetos a las mismas normas de seguridad y control que los taxis autorizados.

Riesgos asociados a los taxis truchos:

1. Seguridad personal: no tenemos conocimiento de quien conduce el vehiculo.-

2. Accidentes de tránsito: Los vehículos no autorizados pueden no estar en condiciones adecuadas para circular, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Mal estado vehicular.-

3. Falta de responsabilidad: En caso de un accidente o problema, los taxis truchos seguramente no cuenten con seguro total ni de responsabilidad civil, lo que deja a los pasajeros sin protección alguna.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

1. Denunciar: Si sospechas de un taxi trucho, denúncialo a las autoridades competentes.

2. Verificar: Antes de subir a un taxi, verifica que tenga la autorización correspondiente y que el conductor esté identificado. Y tenga el aparato que marque las fichas y el costo de las mismas.

3. Usar servicios autorizados: Opta por taxis autorizados y servicios de transporte de confianza.

4. Concientizar: Comparte la información con amigos y familiares para prevenir que caigan en la trampa de los taxis truchos.

¿Qué hacen las autoridades?

Las autoridades están trabajando para combatir la proliferación de taxis truchos, mediante operativos de control y fiscalización. Sin embargo, es importante que la sociedad se involucre y colabore para erradicar este problema.

¿Qué sigue?

Es fundamental que como sociedad sigamos trabajando juntos para prevenir la proliferación de taxis truchos y garantizar la seguridad de todos.

La Lucha Contra los Taxis Truchos: Un Esfuerzo Compartido, no solo del Gobierno departamental.

La proliferación de taxis truchos es un problema que afecta a toda la sociedad, y es fundamental que tanto el gobierno como la ciudadanía asuman su responsabilidad para erradicarlo.

Responsabilidad Gubernamental:

1. Fiscalización: Las autoridades deben realizar operativos de control y fiscalización para detectar y sancionar a los taxis truchos.

2. Regulación: Establecer normas y regulaciones claras para el transporte de pasajeros y garantizar su cumplimiento.

3. Educación: Implementar campañas de concientización y educación para informar a la ciudadanía sobre los riesgos de los taxis truchos. Se debe hacer una campaña informativa a los usuarios y que quede claro cuales son los riesgos y la exposición al mismo al contratar un taxi trucho así como la consecuencia para la sociedad que conlleva el uso de estos

4. Apoyo a los conductores autorizados: Brindar apoyo y beneficios a los conductores autorizados, los taxis legales que se encuentran dentro de la norma y están reglamentados tienen derecho a trabajar dentro de la ley sin incidencias de terceros que no cumplen con la norma en ningún aspecto. Debemos defender a los conductores de taxis legales que se encuentran a derecho y hacen sus aportes correspondientes.

INVESTIGACION:

Consultando varias fuentes pude encontrar datos que creo que es conveniente compartir con la población mas que nada para concientizar este problema que existe hace muchos años y se ha transformado en algo natural en la ciudad de salto, tan es asi que ya nos hemos formado una creencia de que es mas “barato“ y no importa la seguridad al contratar un taxi trucho.- Y no es asi. Las personas que contratan este tipo de vehículos ya arreglan muchas veces el precio del viaje por teléfono, no tienen idea si es mas caro que viajar en un taxi legal, solo lo hacen porque ya les dicen cuanto tienen para viajar o arreglan el precio con anterioridad sin evaluar absolutamente nada con respecto a la seguridad en ningún aspecto, tanto del vehiculo como del conductor .-

CANTIDAD DE TAXIS TRUCHOS EN SALTO: 400 ( cuatrocientas unidades )

EXISTEN 3 TIPOS DE TAXIS ILEGALES O TRUCHOS EN SALTO

1.- GOLONDRINA: Este tipo de taxi truco sale los días de mas trabajo, para poner un ejemplo viernes y sábado y los días que hay algún tipo de evento donde va a haber movimiento de personas y solamente a las horas indicadas, normalmente es un vehiculo particular que no esta en el radar durante la semana.- Provoca un gran daño al que se encuentra en regla ya que los días de mas trabajo se ve mermado por este tipo de taxi trucho.-

REAL TAXI TRUCHO 24/7: Este taxi trucho trabaja normalmente durante todo el día su base es el teléfono, le genera el viaje continuo y normalmente trabaja con algún otro en sociedad, cuando se le juntan los viajes los va derivando a los otros truchos que trabajan con el.- Normalmente existe un líder que es el que genera los viajes y tiene sus propios clientes.- (algunos son como empresas ya que tienen toda la información de los clientes que fueron haciendo a lo largo de los años y contratan choferes que les cobran una comisión por generarle viajes, por supuesto siempre dentro de lo ilegal)

TAXI TRUCHO CAMUFLADO: Esta es una creencia corroborable o no de que algunos taximetristas en orden tienen algún auto camuflado de taxi que funciona como trucho al ser contactado el taxi real envían uno que no esta habilitado, un auto particular, no tengo la certeza de que sea así. No puedo negarlo ni aseverarlo.- Espero profundamente que no sea cierto.-

EXISTEN TAXIS TRUCHOS QUE COBRAN POR PERSONA, LLEVAN 5 Y LE COBRAN POR A CADA UNA POR EL TRAYECTO. Aparte del riesgo que se genera, romper la norma del exceso de pasajeros es realmente muy caro un trayecto de $ 300 aproximadamente terminan pagando $ 500 poniendo en riesgo la integridad física de los pasajeros.-

CANTIDAD DE TAXIS HABILITADOS EN SALTO: 70 ( setenta )

Existen algunos taxis Naranja en total son 30 que fueron fundados por la Unión de taximetristas de Salto. Estos taxis trabajan con una planilla y tarifa que pongo en conocimiento para que quede bien claro como funciona.-

El costo de la bajada de bandera según el MEF es de $ 92 y cada 100 metros serian $ 5.

Estos taxis tienen la planilla para que el usuario corrobore que lo que le cobran sea lo real y lo homologado. El MEF es el que emite la planilla y la Intendencia la Homologa como corresponde, para que tengamos una idea un viaje del centro de Salto (Uruguay y Sarandi) en horario diurno cuesta mas o menos unos $ 240 (depende muchas veces del tránsito y su flujo) con la suba de enero 2026 y un 20 % mas en horario nocturno que es como en todo el Uruguay de 22 a 06.- los aparatos se cambian automáticamente y se incorpora en ese horario el adicional por la nocturnidad.-

Es importante que el usuario tenga a la vista esta planilla.

SERIA IMPORTANTE QUE TODOS LOS TAXIS CUENTEN CON LA PLANILLA CORESPONDIENTE Y TENGA EL SELLO HABILITANTE. HAY TAXIS QUE SOLO MARCA LA FICHA QUE VA GENERANDO Y NO HACE LA CONVERSION A PESOS. EJEMPLO: 10 FICHAS $ 146.- 20 FICHAS $ 199.- 40 FICHAS $ 306.-

COMO AFECTAN LOS TAXIS TRUCHOS A LOS LEGALES:

Sin duda que es una competencia desleal, mas importante aún es el riesgo que conlleva usar un vehículo de este tipo como nombré anteriormente, no sabemos si está habilitado , si tiene libreta de manejo de profesional el conductor , el seguro, son autos con deudas enormes de patente y muchos de ellos empadronados en otros departamentos y posiblemente embargados, autos de un mercado paralelo que lamentablemente existe y abarata el costo del auto muchísimo eso conlleva a que su propio mantenimiento deje mucho que desear posiblemente.- Aparte de eso, de la irresponsabilidad afecta muchísimo los aportes del trabajador. Tengamos en cuenta que un taxi debe pagar BPS . IVA aunque sea el mínimo son $ 7.000.- Licencia , Aguinaldo, Contador y el seguro del vehículo que por ser un auto de alto riesgo por su exposición diaria no es nada barato y debe estar al día sin duda.- Todos estos ítems, el trucho no lo paga el gasto que tiene mayor es el combustible el resto no lo paga y los empleados que tiene porque muchos tienen empleados no generan nada ni tienen ningún tipo de beneficios están totalmente expuestos, trabajando en situación de dependencia sin aportes y con un riesgo enorme.-

He encontrado declaraciones en las cuales declaran estos taxis ilegales que se sienten como si fueran UBER nada mas lejos de la realidad, esa aplicación que nombran tiene garantías para el usuario y están a derecho les guste a algunos o no.- No existe UBER en la ciudad de Salto.-

Para terminar, creo que se ha hecho algún intento para otorgar chapas y así ir regularizando y dando la oportunidad de regularizarse como taxi y no ha tenido éxito.-

Tengamos en cuenta que un Taxi legal es una empresa que tiene empleados, que paga aportes, impuestos y genera trabajo, da de comer a por lo menos 3 empleados, 3 familias por taxi y otorga los beneficios como cualquier empresa, también tiene los riesgos de la inversión que no es poco cuando hacemos la cuenta entre la chapa de taxi el auto en sí y su mantenimiento.-

Este lío lo debemos afrontar como sociedad, no podemos pedirle solamente al gobierno que lo solucione, tiene aristas sociales muy delicadas que hay que tratar muy bien y eso nos hace preguntar hacia donde queremos ir como sociedad, en el fondo nos hacemos daño socialmente y nos va costar crecer si no somos capaces de encontrar una solución y seguimos tapando el sol con un dedo, existe, es real y afecta a todos al taximetrista legal y al ilegal los dos buscan trabajar no tengo dudas y tiene la necesidad de hacerlo, pero nuestra sociedad debe vivir dentro de la norma, y debemos hacernos cargo de eso.-

No esperemos a tener un accidente de un auto ilegal, no esperemos a que algo ocurra de lo cual nos vamos a arrepentir. Debemos todos contribuir como sociedad a una solución a esta realidad ilegal.-

SI QUERES SABER COMO ES UNA SOCIEDAD MIRA COMO CONDUCE

Víctor Pacin Friere.

Seguridad vial .

