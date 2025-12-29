Taxi legal, informal, Uber y «buen vecino»

Con más de 200 taxis truchos en la calle, la Intendencia trabaja procurando la formalización

En el marco del operativo especial desplegado durante la madrugada de Navidad, la Intendencia de Salto reafirmó su intención de avanzar hacia la formalización del transporte , especialmente de los denominados “taxis truchos”, un fenómeno que, según las autoridades, se ha profundizado durante años sin control efectivo.

El director de Movilidad Urbana, Alberto Subi, brindó detalles del amplio operativo interinstitucional que comenzó a la 1:30 de la madrugada y se extendió hasta las 9 de la mañana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento del transporte en todo el departamento.

Detalló a EL PUEBLO la complejidad del sector que tiene cinco actores bien definidos con los cuales se debe seguir trabajando.

“En definitiva, el operativo arrancó a la 1 y 30 de la mañana, formado frente a Jefatura de Policía, en donde participaron los otros organismos que siempre nos apoyan como Policía Caminera, dependientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Guardia Republicana, Prefectura y nuestro cuerpo inspectivo, sumando una cantidad de 120 funcionarios”, explicó Subi.

El despliegue permitió realizar controles simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Según informó el jerarca, se llevaron a cabo 604 espirometrías, con 10 resultados positivos, además de fiscalizaciones específicas al transporte de pasajeros.

“La idea era garantizar la movilidad segura del departamento. Nuestro cuerpo inspectivo fiscalizó taxis informales, en donde incautamos tres taxis informales, debido a la cantidad que andan a la vuelta, y se les retiró la chapa a esos tres. En definitiva fue lo que pasó”, señaló.

Taxi, un sistema desordenado y con múltiples actores

Subi reconoció que el área de movilidad urbana presentaba serias falencias al momento de asumir la gestión.

“Cuando asumimos esta área encontramos que no había sido atendida desde hacía 7 u 8 años. Encontramos muchos problemas, problemas graves, muy graves, problemas importantes”, afirmó.

En ese contexto, identificó cinco actores claramente diferenciados dentro del transporte en Salto, taxi legal, legal con taxi informal , informal o trucho, Uber y buen vecinos.

“El actor principal es el taxi legal, que invitamos a que sea legal, pero a la vez tiene uno o dos taxi truchos, y por lo tanto ya no sería tan legal. Después está el taxi informal, o trucho, que son la mayoría, cerca de 200. Los formales son unos 70”.

A esto se suman otros grupos que generan confusión y riesgo para los usuarios. “Después encontramos otro actor que son los denominados Uber, que en Salto no existen, porque para que se instale la aplicación Uber la población tiene que ser de 125.000 habitantes. Y hay un quinto actor que es el ‘buen vecino’, que sale los fines de semana a llevar gurises a los bailes, sin seguro para pasajeros y sin ningún tipo de prevención”.

Subi fue contundente al advertir los riesgos de esta práctica.“En este ultimo caso si llega a pasar un problema, una desgracia o un accidente, nadie va a cubrir eso, porque esos autos no están asegurados contra pasajeros”.

El camino de la formalización

Lejos de plantear una política exclusivamente sancionatoria, el director de Movilidad Urbana aseguró que el eje de la gestión es regularizar y formalizar.

“La idea no es sancionar, sino que se crucen al lado formal y que puedan trabajar en forma legal porque entendemos que el sol sale para todos”, remarcó, alineándose con la postura del intendente.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado junto al LATU, que permitió certificar la gran mayoría de los taxis formales. “Logramos certificar 68 taxis en forma definitiva y otros dos quedaron con observaciones que luego corrigieron. Ahí tenemos una base de legalidad”.

Subi explicó que uno de los principales problemas detectados era el uso de relojes no homologados. “Muchos tenían reloj argentino. En Argentina vale 50 dólares y en Montevideo vale 200. El LATU no certifica relojes argentinos, certifica los relojes nacionales”.

Actualmente los taxis formalizados cuentan con sticker identificatorio de la Intendencia y cumplen con todas las exigencias legales.

“Ese taxi formal paga BPS, DGI, seguro, tiene reloj nacional y pasó por todas las pruebas”.

Capacidad para crecer y regularizar

Finalmente, el jerarca subrayó que Salto tiene margen suficiente para absorber a los trabajadores informales dentro del sistema legal.

“En Salto hay 73 chapas dadas y hay capacidad para 125, como en Paysandú. Tenemos un mercado bien importante para dar más chapas y que los que hoy están en la informalidad pasen al grado de formalidad”.

Reconoció que se trata de un escenario complejo, con presiones de todos los sectores.“Cuando atacamos al trucho nos ataca el trucho, cuando no lo atacamos nos ataca el formal. Pero hay que encontrar una media, entendiendo que esto es una fuente de trabajo”.

Y concluyó reafirmando el objetivo central de la política departamental.

“La idea no es sacarlos del medio, sino pasarlos al ámbito de la formalidad. La Intendencia tiene mercado para que todos ellos puedan trabajar en regla”.

Al ser consultado por nuestro medio sobre los tracendidos de prensa que el Intendente Carlos Albisu no está de acuerdo con la medida adoptada en el operativo con los taxis informales, afirmó que hasta el momento el jerarca comunal no le ha hablado sobre el tema.

Optimismo para los formales

El operativo del 24 y 25 de Diciembre había generado optimismo en los taxis formales , pero al dia de hoy y debido a los trascendidos de prensa sobre la opinión de Albisu, están elaborando un comunicado que será dado a conocer en estas páginas.

