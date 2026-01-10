Tatiana Aguilera culminó segunda en la 52ª edición de la San Fernando

La salteña culminó segunda con un muy buen tiempo.

Tatiana Aguilera fue segunda en los 5K femeninos de la 52ª San Fernando, una multitudinaria corrida en Maldonado que volvió a brillar a nivel internacional.

La ciudad de Maldonado fue escenario de una nueva y multitudinaria edición de la tradicional Corrida Internacional San Fernando, que celebró este año su 52ª edición, confirmándose una vez más como una de las pruebas atléticas más emblemáticas del país. La competencia reunió a destacados atletas nacionales e internacionales, con pruebas de 10 y 5 kilómetros, además de categorías inclusivas.

En la distancia principal de 10 kilómetros, el triunfo fue para el argentino Manuel Córsico, quien cruzó la meta con un tiempo de 30 minutos y 9 segundos, imponiéndose en una definición ajustada. El atleta nacido en Bahía Blanca superó a su compatriota Esteban Angulo, segundo con 30.30, mientras que el uruguayo Martín Cuestas completó el podio con un registro de 30.32, quedando a escasos segundos del segundo lugar.

- espacio publicitario -

En la categoría damas de los 10 kilómetros, el dominio fue completamente argentino. Florencia Borelli se quedó con el primer puesto al marcar un tiempo de 34.12, escoltada por Mariela Borelli, quien finalizó con 35.29, mientras que el tercer lugar fue para Juana Zuberbuhler con 35.53.

La San Fernando volvió a destacarse también por su carácter inclusivo. En los 10 kilómetros en sillas de ruedas, el vencedor fue Eduardo Dutra, quien completó el recorrido en 28.06, seguido por Javier González (39.00) y Brahian Jorge (48.21). En tanto, entre los corredores en situación de discapacidad, el triunfo fue para Martín Kremenchuzky, atleta ciego, con un tiempo de 48 minutos.

En la prueba de 5 kilómetros, el ganador fue Bruno Núñez, representante del Liceo Militar, quien registró 15.22, superando a Pablo Duarte (15.34) y Jairo Moreira (15.39), en una llegada muy disputada.

Por el lado de las damas, la victoria quedó en manos de Antonella Bonomi, del Club Defensor, quien cruzó la meta en 18.38, seguida por la salteña Tatiana Aguilera (19.26) y Silvana Yanela Salarrayan (19.40).

Una vez más, la Corrida San Fernando confirmó su vigencia y prestigio, reuniendo a miles de atletas y espectadores, y consolidándose como una verdadera fiesta del atletismo en el cierre del calendario deportivo estival.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/88hx