Talleres Norte convoca a asamblea extraordinaria para renovar autoridades vecinales

La Comisión Vecinal del barrio Talleres Norte convocó a socios y vecinos a participar de una Asamblea Extraordinaria que tendrá como objetivo central la renovación de autoridades de la organización barrial.
Según se informó desde la Coordinación Barrial del Gobierno de Salto, a cargo de Hoover Rosa, la instancia se realizará el sábado 20 de diciembre de 2025 en la Casita, ubicada en la esquina de Bella Unión y Guaraní. El primer llamado está previsto para las 19:30 horas, mientras que el segundo llamado será a las 20:00 horas, sesionando con los socios presentes.
Desde la Comisión Vecinal se subrayó la importancia de la participación de los vecinos, entendida como un pilar para fortalecer el trabajo comunitario, consolidar la organización y continuar avanzando en la gestión de las iniciativas del barrio. La convocatoria apunta a renovar el compromiso colectivo y a sostener espacios de participación activa en la vida barrial.