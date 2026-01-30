27.1 C
Taller sobre Ciberdelitos

En la tarde de ayer, a las 19:30 horas, se realizó un taller sobre Protección de Datos Personales y Ciberdelitos en el Instituto CTC, ubicado en calle Uruguay 981.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti, director de la institución, y contó con la participación en la apertura de la escribana Lucía Molinari, directora de la Secretaría de Juventud del Gobierno de Salto.

Durante la instancia se abordaron diversas problemáticas vinculadas a los delitos informáticos, haciendo énfasis en la importancia de la prevención y en el uso responsable y consciente de las tecnologías.

El taller fue organizado por la Dirección de Juventud del Gobierno de Salto, en el marco de sus acciones de formación y concientización dirigidas a la comunidad.

