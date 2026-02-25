Taller gratuito de pizza sin gluten reunió a más de 100 personas

El Mercado 18 de Julio fue escenario de un taller gratuito de pizza sin gluten con gran convocatoria, formación práctica y apoyo a talentos locales.

Taller de pizza sin gluten convocó a más de 100 personas en el Mercado 18 de Julio

Con una participación que superó ampliamente las cien personas, se desarrolló con marcado éxito el Taller Gratuito de Pizza sin Gluten organizado por la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto en el Mercado 18 de Julio. La actividad reunió a vecinos, emprendedores y aficionados a la gastronomía en una jornada que combinó aprendizaje, intercambio y promoción del talento local.

Durante la apertura, el secretario general de la Comuna, Walter Texeira Núñez, destacó el valor social de este tipo de propuestas, subrayando que respaldar el talento local y generar espacios de capacitación gratuita representa una inversión directa en oportunidades para la población. También resaltó la importancia de acompañar a quienes representan al departamento en escenarios internacionales.

El taller fue dictado por el pizzero salteño Luis Núñez, quien próximamente representará a Salto en un certamen Panamericano en Brasil. La instancia contó además con la participación especial del maestro pizzero argentino Luis Saravia, cuya trayectoria internacional aportó experiencia y proyección a la actividad.

En el marco de la jornada se realizó un reconocimiento a Saravia por su visita y por compartir sus conocimientos con los asistentes. Asimismo, se entregó la bandera de Salto a Luis Núñez como símbolo del respaldo institucional y del apoyo de todo el departamento de cara a su competencia internacional.

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, valoró el compromiso de los protagonistas del encuentro y destacó la importancia de acompañar a quienes se preparan y trabajan para dejar en alto el nombre de Salto. Señaló además que la vocación por compartir conocimientos representa un aporte significativo para la comunidad.

Durante el taller, los participantes incorporaron técnicas específicas para la elaboración de masa sin gluten, aprendieron sobre los cuidados necesarios en la manipulación de alimentos y adquirieron herramientas prácticas para garantizar productos aptos para personas celíacas o para quienes eligen este tipo de alimentación.

La propuesta dejó en evidencia el interés creciente por la formación gastronómica y por las opciones alimentarias inclusivas, consolidando al Mercado 18 de Julio como un espacio de encuentro, capacitación y desarrollo comunitario en la ciudad.

