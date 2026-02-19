El Gobierno de Salto y el pizzero Luis Núñez realizarán un taller gratuito de pizza sin gluten el 23 de febrero en el Mercado 18 de Julio con inscripción previa.

Taller gratuito de pizza sin gluten en el Mercado 18 de Julio

La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto anunció la realización de un taller gratuito de elaboración de pizza sin gluten, una propuesta abierta a todo público que busca promover la inclusión alimentaria y generar espacios de capacitación para la comunidad.

La actividad se desarrollará el lunes 23 a las 19:00 horas en el Mercado 18 de Julio y estará a cargo del pizzero salteño Luis Núñez, referente local en el rubro gastronómico y representante del departamento en competencias internacionales desde hace varios años.

Un referente local con proyección internacional

Núñez se ha destacado por su trayectoria en la pizza artesanal, alcanzando importantes logros fuera del país. Entre ellos, se destaca el tercer puesto mundial obtenido en una competencia realizada en Buenos Aires, resultado que consolidó su perfil profesional y su vínculo con el desarrollo de técnicas especializadas.

En el marco de su carrera, el Gobierno de Salto anunció el respaldo a su próxima participación en el Panamericano que se realizará en San Pablo, Brasil. Desde la comuna se señaló que el apoyo apunta a fortalecer a quienes representan al departamento en escenarios internacionales y aportan valor a la identidad gastronómica local.

Capacitación abierta y enfoque inclusivo

Como parte de ese respaldo, el pizzero brindará este taller gratuito donde se compartirán técnicas específicas para la elaboración de pizza sin gluten. La instancia permitirá aprender sobre manipulación segura de alimentos, cuidados para evitar la contaminación cruzada y claves para lograr una masa de calidad, apta para personas celíacas o para quienes optan por este tipo de alimentación.

La propuesta busca, además, generar conciencia sobre la importancia de ampliar las opciones alimentarias y fomentar prácticas inclusivas dentro del ámbito gastronómico.

Inscripciones y participación

Desde la Dirección de Desarrollo Social se informó que las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la oficina ubicada en Juan Carlos Gómez 82. La participación es gratuita y abierta a quienes quieran adquirir conocimientos prácticos vinculados a la cocina sin gluten.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Salto continúa impulsando espacios de formación y acompañamiento a referentes locales, promoviendo la capacitación y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la gastronomía local.

