Taller de diseño de vidrieras y concurso navideño del Centro Comercial de Salto

El Centro Comercial e Industrial de Salto invita a todos los comercios de la ciudad —tanto socios como no socios— a participar del taller “Diseño de Vidrieras y Activación de Punto de Ventas”, una propuesta pensada para fortalecer la presentación comercial en una de las temporadas de mayor movimiento del año.
La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas, en la sede del Centro Comercial.
Durante el taller se compartirán técnicas prácticas para crear vidrieras atractivas con temática navideña, incorporando herramientas de diseño, composición y activación del punto de venta. También se destacará la importancia de la iluminación como recurso fundamental para resaltar productos, generar impacto visual y atraer más clientes.
Además, las empresas participantes podrán acceder a asesoramiento personalizado, orientado a trabajar la vidriera o el espacio interno de cada comercio de manera individual.
Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña
En el marco de esta actividad, el Centro Comercial presentará un concurso de vidrieras y decoración navideña, que permitirá la participación de aquellos comercios que no cuentan con vidriera hacia la calle, ampliando así el alcance de la propuesta.
El concurso contempla:
- Reconocimiento y premios para el comercio ganador.
- Premios especiales para quienes participen votando por la mejor decoración.
- Participación abierta a todos los comercios de la ciudad, sean o no socios del Centro Comercial.
Objetivo de la iniciativa
Con esta propuesta, el Centro Comercial busca impulsar la creatividad, fortalecer la imagen comercial de los negocios y promover un ambiente festivo en la ciudad durante la temporada navideña. La iniciativa apunta a generar mayor atractivo para consumidores y visitantes, dinamizando la actividad comercial local.
Por consultas e inscripciones, las empresas interesadas pueden comunicarse directamente con el Centro Comercial.