Taekwondo: pretemporada juvenil y pasaje de grado en Salto

El taekwondo salteño se prepara para un cierre de año cargado de actividad y proyección internacional. En diciembre comenzará oficialmente la pretemporada para los competidores juveniles que aspiran a formar parte de la delegación uruguaya en los Juegos Odesur de Panamá 2026, un desafío que

ya marca el calendario de entrenamientos y define los primeros objetivos del nuevo ciclo deportivo.

En la capital, los jóvenes deportistas iniciarán un período de preparación física y técnica especialmente diseñado para llegar con el mejor nivel a las instancias selectivas del año próximo. El proceso incluirá entrenamientos intensivos, ajustes tácticos y un seguimiento cercano por parte de los entrenadores,

buscando asegurar que cada atleta optimice su rendimiento y avance en su camino hacia la cita continental que se desarrollará en abril de 2026. Pero antes del inicio de esta pretemporada, Salto vivirá un acontecimiento relevante en la formación de nuevos talentos. La Academia Koryo realizará el

próximo 30 de noviembre su tradicional pasaje de grado, una instancia clave dentro del taekwondo, donde los alumnos rinden examen para ascender en su camino técnico dentro del arte marcial.

Para esta jornada, la academia recibirá la visita del maestro Lee, figura de gran prestigio dentro del taekwondo nacional, quien llegará especialmente a Salto para evaluar a los estudiantes locales. Su presencia aporta jerarquía y valor formativo al examen, permitiendo a los practicantes salteños vivir una

experiencia de alto nivel y seguir avanzando dentro de la disciplina.

El cierre del año se presenta así como una etapa de transición entre nuevos desafíos y oportunidades. Por un lado, la evaluación técnica de los alumnos de Koryo refleja el crecimiento sostenido del taekwondo en la ciudad. Por otro, el inminente inicio de la preparación rumbo a los Juegos Odesur 2026 señala la ambición de los jóvenes competidores y el compromiso de los entrenadores con el desarrollo deportivo de Salto. Con actividad formativa e internacional en el horizonte, el taekwondo local afronta un período clave que combina crecimiento, disciplina y proyección

futura.

