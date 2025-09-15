Taekwondistas salteños con buenos resultados en Paysandú

- espacio publicitario -

La Academia Koryo de Taekwondo Olímpico de Salto que están a cargo los entrenadores

Valeria Balbi y Joaquín de Armas, participaron del Open Internacional de Taekwondo en el

Estadio 8 de Junio de Paysandú con varios deportistas salteños que practican este arte marcial.

Diario el Pueblo charló con la entrenadora de nuestra ciudad y contó la experiencia de los

chicos y chicas que participaron en este gran evento como fue el Paysandú Open.

“Siempre es bueno venir a Paysandú nos queda cerca está bueno para nosotros los salteños y

la estructura del Estadio 8 de Junio es enorme y está muy buena, trajimos 12 chicos en total y

les fue muy bien a todos que es de suma importancia para nuestra Academia”, destacó Balbi.

“Con Daniel Lee y Mayko Votta formamos parte de la selección nacional y estamos en continua

comunicación de los eventos que se nos vienen. El año próximo con los Juegos Suramericanos

Juveniles en Panamá y los Juegos Suramericanos de mayores en Rosario, Argentina donde

queremos llevar el mejor plantel y cantidad de taekwondistas posibles”, añadió Valeria.

“Con la Academia estamos en un club y además en el Polideportivo de Salto que están en un

proceso de crecimientos y subir cinturones, además sin descuidar los procesos de selecciones

ODESUR, Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los próximos Juegos Olímpicos”, subrayó la

entrenadora salteña.

Finalizando, Balbi destacó: “La brecha que teníamos de llegar a un Juego Olímpico ya la

pasamos, esperemos poder repetir en Los Ángeles la posibilidad de que Uruguay esté con Sara

(Gríppoli) y algún otro deportista más”.

Los chicos y chicas que participaron son los siguientes con sus respectivos resultados:

Laura Aranda, categoría juvenil hasta 49kg fue medalla plata.

Categoría cadetes (de 12 a 14 años) fueron dos, Santiago Centurión y Valentín Martínez ambos

medalla de oro.

Categorías infantiles; Santino Ciol, Santino Altieri, ambos buenos resultados con medallas para

todos.

Precompetitivos, Mateo Ciol, Olivia Tringenchu, Francesca De Armas y Vittorio Bono sumaron

experiencia en este Open Internacional.

¡Felicitaciones gurises y a seguir la senda deportiva!