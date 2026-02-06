Sueldos y eficiencia

Claves del nuevo presupuesto que define el futuro local

El edil de la Lista 330 del Partido Nacional, Ulises Gonzálvez Brum, entiende que el documento presupuestal que hoy analiza la Junta Departamental no es un texto más; se presenta como una propuesta amplia e innovadora que busca reorganizar el funcionamiento interno de la Intendencia. Según Gonzálvez Brum, aunque el texto es perfectible y está abierto a modificaciones, la recepción general por parte de los ediles ha sido claramente positiva.

Uno de los puntos que más llama la atención es el nuevo organigrama municipal, que redefine las jerarquías y dependencias de la administración. Este esquema proyecta cómo se dividirá el trabajo en direcciones, áreas, unidades y servicios, marcando la hoja de ruta del gobierno para los próximos años.

Cambios en los cargos de confianza

Un giro importante en este presupuesto es la forma en que se determinan los sueldos de los jerarcas. A diferencia de gestiones anteriores, donde los salarios se regían por los grados del escalafón municipal, ahora las remuneraciones de los cargos de confianza estarán atadas directamente al salario del Intendente.

- espacio publicitario -

Esta nueva metodología busca dar mayor claridad y orden a la estructura de costos de la plana mayor. Se detallan específicamente cuáles son estos cargos y qué proporción del sueldo del jefe comunal percibirá cada uno de ellos, lo que facilita el control sobre el gasto en personal político, destacó el legislador.

El incentivo al retiro: una solución creativa

La propuesta incluye una herramienta para aliviar la carga salarial de la Intendencia sin perjudicar a los trabajadores: el incentivo al retiro. El plan permite que los funcionarios en edad de jubilarse den el paso hacia el sistema previsional pero puedan, en ciertos casos, seguir vinculados a la gestión.

Esto garantiza que el empleado no pierda ingresos, ya que la comuna cubre la diferencia entre la jubilación y el salario que percibía. Para la Intendencia es un alivio financiero porque baja el costo operativo, pero también una ventaja estratégica, ya que evita la pérdida repentina de funcionarios con gran experiencia y conocimientos valiosos, añadió Gonzálvez Brum.

Premiar el compromiso y la eficiencia

En el articulado aparecen nuevas compensaciones que buscan elevar la vara del desempeño municipal. La más destacada es la partida por compromiso con la gestión, un incentivo pensado para los trabajadores que demuestren calidad y eficiencia en sus tareas diarias.

Aunque el curul señaló que todavía deben pulirse los requisitos para acceder a este beneficio, destacó que las reglas para mantener o perder la partida están bien definidas. El objetivo final es que el funcionario se esfuerce por una mayor productividad, lo que se traduce directamente en un mejor servicio para el vecino de Salto.

Transparencia en el uso de la Zona Azul

El integrante de la comisión integrada destacó que un reclamo histórico ha sido el destino de los fondos recaudados por el estacionamiento tarifado. El presupuesto actual busca echar luz sobre este dinero, estableciendo destinos fijos y transparentes. Se propone que hasta quinientos mil pesos anuales se dirijan al Fondo de Emergencia Vecinal para apoyar a las comisiones de los barrios.

El excedente de lo recaudado no quedará en una bolsa común, sino que irá a un fondo de emergencia departamental. Este dinero funcionará como un seguro para que Salto pueda responder rápido ante incendios, inundaciones o eventos climáticos extremos, asegurando que siempre existan recursos para situaciones de fuerza mayor.

El debate por la Casa de Breve Estadía

No todo ha sido consenso total; la creación de una casa para mujeres víctimas de violencia doméstica genera debates en la Junta. Si bien la intención es valorada, tanto el oficialismo como la oposición temen que la Intendencia esté asumiendo competencias que legalmente le corresponden al Mides.

Existe la preocupación de que la comuna tome una obligación muy pesada que sobrepase sus facultades. La idea de los ediles es ajustar la redacción del artículo para que la Intendencia actúe como una colaboradora del organismo nacional y no como la única responsable, evitando así responsabilidades legales que no le pertenecen.

Diálogo fluido y espíritu constructivo

A pesar de estos puntos de fricción, Gonzálvez Brum destacó el clima de trabajo entre las distintas bancadas. Existe un compromiso de todos los sectores para entregar un texto presupuestal sólido y bien presentado que incluya los aportes de todos los ediles.

La apertura del Ejecutivo ha sido fundamental. Según el edil, tanto el Secretario General Walter Texeira como el Director de Hacienda Nicolás Irigoyen han estado dispuestos a escuchar críticas y sugerencias. El proceso continuó con visitas de directores y el gremio de ADEOMS, buscando que el presupuesto final sea la mejor herramienta posible para el desarrollo del departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dxc4