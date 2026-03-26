Sud América protesta y reclama puntos ante Palomar

Sud América presentó protesta por presunta irregularidad de Palomar tras perder 1-0. Reclama los puntos en la Divisional B en medio de varias denuncias.

Divisional B.

SUD AMÉRICA LE PROTESTÓ EL PARTIDO A PALOMAR; GANA LOS PUNTOS?

Palomar fue ganador el fin de semana pasado, jugando por la segunda fecha ante Sud América: 1 a 0. El hecho es que, en la noche de este miércoles, el reclamo entró en tiempo y forma. Un jugador de Palomar habría jugado con pena pendiente, por lo que Sud América reclamó los tres puntos que perdió en la cancha. En dos fechas disputadas ya hay tres denuncias en la Divisional B.

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El miércoles, en Florida, con el partido finalizado sobre las 22:30, Peñarol batió a Boston River 2 a 0, en el marco de la octava fecha del Apertura. Un gol en cada tiempo: primero Eduardo Darias y después Matías Arezo. Peñarol llegó a 19 puntos.

Para este jueves a las 13 horas, turno de Racing Club de Montevideo y Progreso en el Parque Osvaldo Roberto. De ganar Racing, nivela el registro de Peñarol.

Por el torneo de AFA, Deportivo Riestra 1, San Lorenzo 1.

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