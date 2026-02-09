Así pasó;

Estadio: Ernesto Dickinson

Público; 500 personas

- espacio publicitario -

Árbitro; Matías Báez -Young- (bien) . Asistentes; Milton Luna (Rio Negro), Rubén Cichero (Soriano).

Salto (6); Alejo Mussetti, Juan Tomás, Lucas Biassini,

Leandro Santana, Enzo Izaguirre, Andrés Arrúa, Ramiro Tafernaberry, Valentín Da Cruz, V

Sebastián Vispo, Eduardo Falcao, Agustín Echagüe.

DT; Wilson Cardozo

Ingresaron; Bautista Sánchez, Mauro Balbi

Diego Ramallo, Bautista Medina, Chivel, Ezequiel.

Artigas (2); Enzo Echegorry, Diego Bustamante, Nahuel Brites, Lucas Coelho, Darwin Silveira, Hernán Alvez, Facundo da Silva, Facundo Santana, Maximiliano Núñez, Gonzalo Alves y Brian Vallejo

Ingresaron; Julio Meireles, Juan Martin De los Santos, Diego Machado.

Goles; PT 10′ Facundo Da Silva (A), 14′ de penal Ramiro Tafernaberry (S), 20′ y 28’Sebastián Vispo (S), 42′ de penal Gonzalo Alvez (A). ST; 21′ Enzo Izaguirre (S), 33′ Ezequiel Chivel (S), 38′ Valentín Da Cruz (S).

El mejor jugador del partido; Ramiro Tafernaberry (S).

El mejor jugador de Artigas; Gonzalo Alvez.

Sub 18; Salto 6 – Artigas 2; Juveniles con goleada y puntaje ideal

Salto se presentó con un equipo que no puede calificarse como alternativo, ya que en la categoría sub-18 no existe una segunda opción: el combinado salteño cuenta con un plantel amplio, en el que todos los jugadores rinden a un nivel muy parejo. De todos modos, y en relación a la última presentación del equipo dirigido por Cardoso, este encuentro mostró varias renovaciones en la oncena titular.

Esto le permitió a algunos futbolistas ingresar desde el inicio y sumar minutos importantes en cancha, con el objetivo de darles rodaje y pensando principalmente en lo que se viene para la selección sub-18. El resultado fue una contundente victoria por seis goles a dos frente a Artigas.

La selección artiguense llegó muy diezmada, al punto de presentar apenas tres jugadores suplentes en el banco. Esta situación refleja el delicado momento que atraviesan las juveniles en el departamento norteño, donde la presencia del Artigas SAD absorbe gran parte del talento y termina desmembrando el trabajo de las formativas locales.

En contrapartida, esto también reafirma que Salto viene realizando un muy buen trabajo en juveniles, lo que le permite mantenerse habitualmente en los primeros lugares o sitiales de privilegio, tal como ha sucedido en distintas temporadas.

Lo cierto es que el partido comenzó con sorpresa, ya que Artigas se puso en ventaja tras un gran descuido defensivo en la última zona del campo. El conjunto visitante aprovechó esa desatención para adelantarse en el marcador por algunos minutos. Incluso, Artigas estuvo cerca del arco defendido por Mussetti en un par de ocasiones: en la primera no pudo concretar, pero en la segunda logró convertir y marcar el primer tanto del encuentro.

El juego colectivo de Salto en el segundo tiempo terminó marcando claras diferencias, reflejadas en tres goles más que sellaron una victoria contundente. Enso Izaguirre, que había buscado su tanto durante la primera parte sin éxito, logró finalmente aparecer a los 21 minutos del complemento para anotar el cuarto gol del conjunto salteño.

Más tarde, el ingreso de Ezequiel Chivel aportó frescura y efectividad para marcar el quinto, mientras que Valentín Da Cruz cerró la goleada con el sexto, redondeando una actuación implacable del equipo local. De esta manera, Salto se quedó con una victoria categórica y cerró la primera parte del campeonato con puntaje ideal.

Artigas, por su parte, no logró sostener el ritmo del partido: físicamente diezmado y sin encontrar respuestas futbolísticas, nunca pudo contrarrestar a un elenco salteño que volvió a hacerse fuerte en el Dickinson y consiguió una victoria de enorme importancia.

Ahora, Salto deberá aguardar por su próximo rival en esta segunda instancia del certamen. Al igual que en la temporada pasada, el equipo salteño vuelve a apostar a definir fuera de casa en semifinales, con el objetivo de traer un resultado positivo que le permita cerrar la serie como local.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ugte