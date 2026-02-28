Sub-18 de Salto define la primera final ante Paysandú

La Sub-18 de Salto ajustó detalles para enfrentar a Paysandú en la primera final. Concentración, táctica y confianza en una serie clave de 180 minutos.

Selección sub 18 y la primera final ante Paysandú

En un clima distendido, pero con la seriedad que amerita una final, la selección Sub-18 de Salto cerró su preparación en el Estadio Ernesto Dickinson. Tras culminar el entrenamiento, el plantel se trasladó bajo la tribuna España, donde compartió un exquisito asado preparado por directivos y allegados, en una instancia de camaradería encabezada por el entrenador Wilson Cardozo el pasado jueves. Ayer se trabajó en lo táctico y armando el partido para que no se escape ningún detalle.

Los trabajos realizados en el Dickinson estuvieron enfocados en definir la oncena titular que esta tarde, desde las 19.45 horas, enfrentará a Paysandú en el Estadio Artigas, en el choque de ida.

- espacio publicitario -

Los titulares; cuestión de definirlos

El posible once que dispondrá Cardozo tendría en el arco a Alejo Mussetti, gran figura en el encuentro ante Tacuarembó. En defensa, Agustín Echagüe se perfila por el carril derecho, con Máximo Texeira y Leonel de Abreu como zagueros centrales, mientras que Thiago García ocuparía la banda izquierda.

En el mediocampo aparecerían Ramiro Tafernaberry y Mauro Balbi en funciones de contención y equilibrio, con mayor proyección ofensiva para Diego Ramallo y Ezequiel Chivel. Más adelantados, Joaquín Falcao y Sebastián Vispo completarían el esquema inicial.

El equipo salteño, que realizó un desgaste importante el pasado fin de semana frente a Tacuarembó, afronta ahora esta primera final ante el clásico rival sanducero. Será el primer tiempo de una serie de 180 minutos, donde el objetivo será conseguir un resultado favorable para definir el próximo domingo en casa.

Preparador Físico; Adán Russo

“Corregimos a tiempo”.

El integrante del cuerpo técnico, como es el caso del profesor Adán Russo, se refirió a lo que espera del partido que se disputa esta tarde.

“Veo un equipo muy concentrado, veo unos gurises con muchas ansias de ganar, que están muy bien preparados. Hay que resaltar la fuerte competencia que tienen en el departamento de Salto. Salto es un departamento muy competitivo, y por algo estos chiquilines llegan a estas definiciones ante Paysandú en este caso.

Pero también hay que rescatar el temperamento y las ganas que han demostrado. Si bien en el encuentro pasado debimos corregir muchas cosas, eso nos sirvió para ir prevenidos y sabiendo que ante Paysandú no será el mismo rival que enfrentamos en la primera rueda, sino que será un partido de final, ante el rival de todas las horas”.

Uno más en el plantel; Lucas Peruchena

Un jugador que estuvo hasta la temporada pasada y que fue vital para la obtención del campeonato Sub-18 es el arquero Lucas Peruchena, quien este año no continuará en Nacional por razones de estudio. El golero encarará la Licenciatura en Educación Física en Paysandú, por lo que se radicará en la capital sanducera para continuar con su formación académica.

Actualmente, Peruchena se desempeña como entrenador de arqueros junto a Nicolás Sánchez, trabajando en la puesta a punto de los goleros de la Sub-18. Entre ellos se encuentra Alejo Mussetti, su compañero y amigo, quien el pasado fin de semana tuvo una actuación descollante.

Justamente Lucas destacó el rendimiento de los arqueros de la selección juvenil y se refirió en particular a Mussetti:

“La verdad que la actuación de Alejo fue muy buena. Estuvo, por sobre todo, muy tranquilo y demostró mucha seguridad. Es un gran arquero, tiene un tremendo futuro y también es un jugador que sabe cuándo tiene que aparecer. Gracias a él fue que mantuvimos esa diferencia que nos permitió hacer el gol e ir a los penales”.

De cara a lo que viene, Peruchena también habló sobre el próximo desafío frente a Paysandú:

“Ahora la historia es otra. Jugar contra Paysandú siempre es especial para cualquiera y donde sea. Nos toca viajar, el primer partido será allá, pero en definitiva hay que asegurar un buen resultado. Tengo mucha fe y mucha confianza en estos que son también mis compañeros. Los veo muy bien, los veo muy concentrados y eso es algo que puede hacer la diferencia. No debemos descuidar nada, pues Paysandú es un rival muy duro. Ya lo demostró acá en el Dickinson. Ahora es tiempo de finales”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mqzy