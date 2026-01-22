Sub 14 del Liceo 5 representó a Uruguay en Sudamericano

El equipo femenino Sub 14 de básquetbol del Liceo Nº 5 fue reconocido en Salto tras representar a Uruguay en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, recibió y reconoció al equipo femenino Sub 14 de básquetbol del Liceo Nº 5 de Salto, que representó a Uruguay en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025, disputados en diciembre en Asunción, Paraguay.

El reconocimiento contó con la presencia del coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, y la coordinadora de Juventud, Lucía Molinari. Las autoridades destacaron el orgullo que representa para el departamento que jóvenes deportistas salteñas hayan llevado la camiseta uruguaya a una competencia internacional, subrayando el valor del deporte como herramienta de formación, integración y crecimiento personal.

García da Rosa remarcó que este logro reafirma la tradición deportiva de Salto y la necesidad de seguir fortaleciendo el básquetbol formativo y el deporte femenino. En la misma línea, Molinari puso énfasis en el esfuerzo colectivo que hizo posible el proceso, destacando la constancia, el trabajo en equipo y el acompañamiento familiar.

En representación del equipo docente, el profesor Santiago Yemini agradeció el reconocimiento y señaló que se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que un equipo femenino de Salto representa a Uruguay en un Sudamericano Escolar, convirtiéndose en un ejemplo para el deporte femenino local.

Por su parte, la jugadora Ema Simoens expresó el agradecimiento del plantel a las familias, docentes y autoridades, destacando el valor de la experiencia tanto en lo deportivo como en lo humano.

Al cierre, Albisu felicitó a las jóvenes por sus logros y reafirmó el compromiso del Gobierno de Salto de continuar apoyando al deporte, trabajando en la mejora de la infraestructura y en el acompañamiento al desarrollo deportivo en el departamento.

