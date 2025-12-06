Sportivo Rodó Inclusivo apuesta a más: unión, futuro y fútbol para todos

Acá seguimos tratando de hacer algo más, siempre haciendo. Siempre haciendo Gabriel Rosconi

Siempre haciendo y siempre apostando a mostrar otras cosas

“Esa es la idea. Tratar de que a uno lo conozcan por los hechos, que más gente se una, como en este caso Manuel Priario, y que juntos vayamos por este camino de hacer. Tener actividades, que los gurises se diviertan y que tengan su espacio físico”

Primero, ¿qué análisis hacés del año de Sportivo Rodó inclusivo?

«Fue un año muy triste para Sportivo Rodo en toda su totalidad porque la pérdida de Santiago nos pegó a todos. Sin embargo, fue un año bueno porque hubo unión, se notó la empatía, hubo campeonatos. Este año participamos por primera vez de un desfile tan importante como el del 25 de agosto, donde los gurises y Santi también pudieron estar. También nos acompañó el director técnico de la primera, Luciano Ibarra. Todo eso es hermoso porque estamos formando un gran club.

Más allá de que en infraestructura es humilde, lo estamos armando desde lo personal, desde lo social, para después entrar en el área edilicia y lograr campeonatos y todo lo que un club futbolístico necesita. En principio lo social es muy importante y vamos por ese camino.

- Publicidad -

También nació el área femenina del club, donde la presidenta es Esther Rosconi. Además, tenemos un equipo formado para crear un complejo de viviendas, «Impulsa Rodó » quince familias que van a obtener su casa a través de unirse en el club. Las reuniones son ahí y yo participo para darles una mano. La vivienda no es para mí, pero sí para gente que conozco y que necesita su casa. Les dije: vengan, únanse acá, y el club queda a disposición para reuniones y lo que haga falta.

Socialmente estamos trabajando muy bien. Arrancó también el Baby Fútbol, con 105 chiquilines jugando. La categoría de Daniel Ocampo salió campeona y va a jugar las copas de bronce, plata y oro. Este sábado hacemos una caravana porque ya ganaron una copa. Se nota que hay mucha gente con ganas de trabajar. Lo único que faltaba era abrir el club y darles el nombre, porque lo demás lo estaban dispuestos a poner ellos.

Lo más valioso es que acá no está Gabriel Rosconi solo al frente, sino todo un grupo a mi lado. Vamos de la mano para adelante haciendo muchas cosas y eso me deja muy orgulloso del club que estamos creando”

Qué lindo también el compromiso de los padres

“Tremendo, la verdad que tremendo el compromiso de la mayoría. Y pasan las cosas que pasan en todos lados. Uno que tiene Rodó Inclusivo, Rodó Baby Fútbol, Rodó Senior, Rodó Primera, ahora las viviendas, todo nucleado dentro de Sportivo Rodó Fútbol Club, se da cuenta de que hay un movimiento enorme.

Sin dejar de lado a Rodó Montevideo, que es un gran grupo humano allá en la capital, que obtuvo un segundo puesto en un campeonato y está muy pendiente de lo que hacemos acá en Salto simplemente porque les gusta el camino que venimos tomando.

Obviamente aparecen diferencias, llegan siempre a mí, y trato de ir solucionando cada problema para que todo siga su carril y podamos seguir trabajando. Hace cuatro o cinco años que estamos al frente del club y no tuvimos un revés. Siempre estamos sumando y creciendo. Vamos por un camino firme, desarrollándonos desde lo social y después vendrá lo deportivo”

Ahora se viene una jornada nueva, una nueva…

“Sí, ahora se viene esta jornada nueva, gracias a Dios. Emanuel Priario recibió la invitación, me la trasladó y me pidió que colaborara para organizar este campeonato que tendremos el próximo domingo en el Polideportivo desde las ocho y media de la mañana. Viene gente de Buenos Aires, la selección de jóvenes con parálisis cerebral, que va a jugar en Salto. Participan Ceibal Inclusivo, Salto, Salto Uruguay y nosotros. Va a ser un campeonato precioso.

Hablé con Andrés Píriz, árbitro de fútbol, que de manera honoraria va a colaborar arbitrando. También estará Chapini, otro árbitro. Y habrá algo muy especial: Diego Ramos, jugador de Rodó Inclusivo, síndrome de Down, va a oficiar de árbitro. Es la primera vez que un chico con síndrome de Down va a arbitrar un partido. Le agradezco mucho a Andrés Píriz, que lo está instruyendo, porque queremos prepararlo para el próximo año.

Como te comentaba fuera de cámaras, estamos trabajando para un gran evento inclusivo en Salto en 2026. Queremos traer equipos de Argentina y de todo Uruguay, algo parecido a lo que se hizo en 2021.»

Siempre a futuro y pensando en los chiquilines.

«Ya estamos en diciembre y programamos septiembre de 2026, además de otras actividades para la sede, para Rodó, para la primera y para toda la gente que integra nuestra institución. En definitiva, estamos organizando un gran evento de fútbol inclusivo para septiembre de 2026.»

En cuanto a la jornada de este fin de semana, a que hora comienza ? » desde las ocho y media de la mañana, cuando arranca el primer partido. La actividad se extenderá hasta las doce o doce y media. Luego, gracias a la gestión de Emanuel Priario, los chiquilines van a compartir un almuerzo”

“Sí, porque es muy importante la confraternidad. El compartir, porque esa es la esencia, esa es la base. Que no solamente jueguen al fútbol, que también terminen con algo que los una y que podamos compartir experiencias distintas.

Ellos vienen de Buenos Aires, tienen más posibilidades, un cielo más abierto, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que escuchar y aprender mucho de ellos. Son gurises que tuvieron parálisis cerebral y vienen a jugar al fútbol. Eso me llamó muchísimo la atención. Quiero escucharlos, hablar con el referente y aprender de ellos. Esto es la vida misma: seguir aprendiendo todos los días y tratar de ayudar al prójimo.

Fijate que nuestros chiquilines van a jugar con gente que viene de Buenos Aires. Para ellos es guau, es Uruguay contra Argentina. Ese es el encanto”

¿Cuándo les comentaste a los chiquilines, a los sportivo rodo inclusivo , que iban a tener esta jornada?

“En principio pensaron que iban a viajar. Me decían: ¿nos vamos a Buenos Aires? No, esta vez no vamos. Fuimos el año pasado. Esta vez vienen ellos. Van a dormir en el Polideportivo porque llegan el sábado, van a las termas, comen en restaurantes y duermen en el Poli, que fue cedido por Emanuel y todo el grupo del área del Polideportivo.

Y el domingo a la mañana jugamos los partidos ahí. Creo que Emanuel Priario hizo una gestión excelente y hay que felicitarlo. Nosotros estamos para dar una mano, como siempre. Esta vez el organizador es Emanuel y el Polideportivo. Nosotros colaboramos, junto a nuestros gurises y los entrenadores: Miguel, Fátima, Juan y Alex.

¿Esto va a tener costo?

“Gratis, gratis”

» Así que el domingo los invito a todos a pasar por la feria, gastarles a los chicos que trabajan ahí, y después entrar al Polideportivo a ver un poco de fútbol inclusivo, de Salto y de Buenos Aires. Va a ser una jornada hermosa”

Siempre apostando a más y siempre pensando en los chiquilines de Sportivo Rodó y Sportivo Rodó Inclusivo

Claro, la idea es que cada persona que llega al club tenga su beneficio. Tenemos tres cooperativas que trabajan dentro de nuestra institución: se reúnen, hacen ventas de choripanes, de ñoquis, siempre están en movimiento. El gimnasio tampoco para, trabaja todos los días.

Un agradecimiento enorme al plantel de primera. Terminamos la temporada ahora, pero vamos a reforzarnos para el año que viene y hacer una performance fuerte. A ver si logramos el ascenso, siempre con el mismo director técnico, Luciano Ibarra, que este año dejó todo en la cancha junto a los gurises y su familia. Así que va un agradecimiento grande a la primera de Rodó y a Luciano Ibarra.

Veremos qué pasa el año que viene, pero siempre trabajando y desarrollándonos socialmente para que después llegue lo deportivo”

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/krj5