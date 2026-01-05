27.1 C
Salto
lunes, enero 5, 2026

Sorteo de 45 viviendas de MEVIR en Pueblo Belén

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
39
Tiempo de lectura: < 1 min.

El director de Descentralización del Gobierno de Salto, Daniel Galliazzi, participó durante el mes de diciembre del sorteo público de 45 viviendas de MEVIR, correspondientes al nuevo Plan Nucleado que se desarrolla en la localidad de Pueblo Belén.

La instancia, realizada ante los aspirantes inscriptos, significó un paso relevante en el acceso a la vivienda en el litoral norte, en un proceso que buscó garantizar transparencia e igualdad de oportunidades para todas las familias participantes.

Desde el Gobierno de Salto se subrayó la importancia de acompañar este tipo de actividades, enmarcadas en una política que prioriza la presencia institucional en el territorio y el seguimiento directo de las iniciativas vinculadas al desarrollo local.

La participación del director de Descentralización en Pueblo Belén responde a una línea de trabajo orientada a mantener un vínculo permanente con las comunidades del interior del departamento, atendiendo sus principales demandas y acompañando proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

