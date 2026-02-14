Solidaridad: ¿Y si le damos una mano?

Cuando los jugadores de fútbol padecen también en Salto, este tipo de infortunio: la rotura de ligamentos, etc. Las complicaciones para la operación, porque todo cuesta. Por eso, desde los amigos de Manuel, el que jugó en Parque Solari y en San Eugenio. Los amigos se comunicaron con EL PUEBLO, para revelar el porqué de esta campaña solidaria. Los premios que no faltan y rumbo al 4 de abril. El valor del número es de 100 pesos y el contacto a través del número de celular 092 729 902. Frente a casos como estos, el camino de la solidaridad bien que puede abrirse de par en par.

Básquetbol: ¿Quién para ser nuevo presidente de la Liga?

En cumplimiento de la Sección 2 del Capítulo 2 del Estatuto de la Liga Salteña de Básquetbol y capítulo 2 del reglamento general de la liga salteña de básquetbol el Consejo Superior procedió a convocar a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 27 de Febrero de 2026 a la hora 20 (primer llamado) y a la hora 20 y 30 (segundo llamado). El hecho no es menor en materia informativa, desde el momento que la Liga Salteña de Básquetbol transita un tiempo especial. Más allá del cierre de temporada, la renuncia masiva de los neutrales, por lo que el punto 4, no es otro que la elección de nuevas autoridades

1) Aprobación del Acta anterior.

2) Aprobación de la Memoria de los años 2024 y 2025.

3) Aprobación del Balance económico.

4) Elección de nuevas autoridades. Desde la Liga se establece que «el club que no asista sufrirá una multa económica de acuerdo al artículo 31 del estatuto»



Fútbol: Réplica de Ceibal: el delegado «de la templanza y la valentía»

Desde la Liga Salteña de Fútbol, el comunicado que vio la luz, tras los hechos del pasado miércoles, cuando el contrapunto entre Luis Arreseigor y el delegado de Ceibal, ganó espacios de tal manera que el presidente decretó un cuarto intermedio.

En la víspera, la Comisión Directiva de Ceibal replicó los argumentos de la Liga. En estos términos.

Estimados integrantes de Nuestra Liga Salteña de Fútbol. (Clubes)

Por la presente, quienes integramos nuestro Club Atlético Ceibal queremos dejar expresa constancia de nuestro más sincero apoyo y reconocimiento a la labor desempeñada por nuestro delegado, quien ha asumido la responsabilidad de representarnos con seriedad, compromiso y una profunda vocación de servicio.

En cada instancia donde le ha tocado actuar, ha defendido con firmeza, respeto y convicción los intereses de nuestra institución, priorizando siempre el bien colectivo por encima de cualquier interés personal. Su conducta ha sido ejemplo de responsabilidad, lealtad y apego al reglamento y estatuto de la Organización del Fútbol del Interior (Ofi),valores que nos identifican como club de barrio que somos.

Sabemos que representar a una institución implica esfuerzo, tiempo y, muchas veces, afrontar situaciones complejas. Sin embargo, ha demostrado templanza, claridad y valentía para sostener nuestras posiciones, en la concordancia y/o discrepancia con los demás clubes y las autoridades de la Liga, haciéndonos sentir dignamente representados. Por todo ello, expresamos nuestra total confianza en su gestión y agradecemos al equipo de delegados de nuestra institución por su dedicación, compromiso y entrega. Reafirmamos que cuenta con nuestro respaldo y acompañamiento en la defensa permanente de los derechos y objetivos de nuestro club. Con respeto y consideración.

Saluda atentamente. Presidente: Elio Rodríguez. Secretario: Javier Da col

Juventud: La noche en que un equipo del Interior hizo historia….

En un partido que tuvo un trámite de locos en el Estadio Olímpico Atahualpa, Juventud eliminó en los penales a Universidad Católica luego de haber ganado en tiempo regular por 4 a 3. Los goles del equipo uruguayo fueron anotados por Renzo Sánchez, Federico Barrandeguy, Pablo Lago y Patricio Pernicone. Para los dueños de casa marcaron José Fajardo, por partida doble, y Jhon Chancellor. El equipo pedrense sacó adelante un partido bravísimo y en los 2700 metros de Quito. Empezó perdiendo temprano, se le pusieron 3-3 después de estar 3-1 arriba y jamás bajó los brazos. Se vació en la cancha y tuvo un gran premio en el final. Es su primera victoria en Libertadores. En lo futbolístico se le podrá criticar errores defensivos, en pelota parada, que se metió muy atrás en el 3-1 y hasta que algunos cambios de Sebastián Méndez parecieron llegar tarde. Sin embargo nada se puede reclamar en cuanto a entrega y resiliencia. Juventud, siendo un equipo en desarrollo, logró lo que algunos equipos grandes de América no han logrado. Habrá cosas para corregir ante el próximo rival que será Guaraní, pero nadie le quitará lo bailado hasta acá. Hay méritos y se debe señalar. Pero además….¡un equipo del Interior! ¡Ese fue Juventud de las Piedras!

Cuaternos: Según pasan los años…

Última vez que un equipo uruguayo convirtió 4 goles por Copa Libertadores *en Ecuador*. Sucede que en próximos días, se cumplirán *59 años* de aquel Emelec 1 Nacional 4. Ahora Juventud quebró esa racha. Aquella vez Nacional lo hizo en *Guayaquil* (4 a 1). Juventud lo hizo en el *Estadio Atahualpa de Quito* (4 a 4 y ganó en penales). Cuando los tricolores llegaron a cuatro goles, las sumas de Julio César Morales, Celio Taveira Filho, Ruben Héctor Sosa y José Eusebio «Pepe» Urruzmendi. De aquel Nacional a este Juventud de Las Piedras. 59 años que pasaron….

