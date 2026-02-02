Solidaridad para ayudar a joven padre con cáncer

Julio Eduardo Juri Perassa tiene 25 años, es padre de una niña pequeña y desde hace cinco meses enfrenta una dura batalla por su salud. Fue diagnosticado con cáncer de colon grado 3, además de colitis ulcerosa crónica (CUC), una condición que complejiza aún más su tratamiento.

Actualmente, Julio se encuentra realizando quimioterapia, bajo un esquema de seis ciclos cada 15 días, con la fortaleza y el compromiso de seguir adelante por él y por su familia. Sin embargo, los profesionales que lo asisten determinaron que, para continuar con el abordaje adecuado de su enfermedad, es necesario acceder a un tratamiento especializado que no se encuentra disponible localmente en las condiciones que su caso requiere.

Por este motivo, se ha planificado continuar su atención médica en el Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Brasil, una institución de referencia internacional, reconocida por su Centro de Oncología y por ofrecer tratamientos avanzados para el cáncer colorrectal. El traslado está previsto para el mes de marzo, una vez que Julio complete la segunda etapa de la quimioterapia.

El desafío no es solo médico. Los altos costos vinculados al tratamiento en el exterior —que incluyen traslados, estudios, internación y estadía— superan ampliamente las posibilidades económicas de la familia. Frente a esta realidad, sus seres queridos hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad, apelando a la empatía y al acompañamiento colectivo en este momento tan difícil.

Toda colaboración, por pequeña que parezca, representa una ayuda concreta y una esperanza para que Julio pueda acceder al tratamiento que necesita y seguir luchando por su vida y su futuro junto a su hija.

Datos para colaborar:

• Cuenta de ahorro Itaú: 06777036

La solidaridad puede marcar la diferencia. Hoy, Julio y su familia necesitan de todos. 💙

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/iy5v