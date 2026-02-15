Sofildo, 18 de Julio de 1967….14 de febrero de 1987

De tanto ayer y de tanto querer….

Fue el 18 de julio de 1967, cuando Sofildo Piñeiro jugó por primera vez en defensa de la selección salteña. Ese día, el combinado «naranjero» alistó a Moisé «Turco» Vallejos, Sofildo y Nelirunden «Tito» Racedo; Ruben «Chanchita» Silveira, Pedro Quiñones, José Rodolfo «Indio» Dalmao; Walter Eduardo «Pâisano» Finozzi, Vallejos, Vargas, Castro y Héctor «Chirola» García. Pero el hecho siempre singular y rescatable en la historia, es que el 14 de febrero de 1987, Sofildo jugó su último partido en el Campeonato del Litoral, esta vez en el estadio Artigas de Paysandú. Un romance de 20 años con el seleccionado. Por lo tanto, ayer sábado, a 39 años del retiro del amigo de la casaca a la que defendió siempre, con una calidad sin bloqueos y de persistencia de la más saliente en esos años. No le faltaron valoraciones, reconocimientos, la elección desde el diario El Día de Montevideo como el mejor jugador del Interior. Pero además, Campeón del Litoral con Salto en las ediciones de 1971, 1978, 1979 y 1982. Igualmente Campeón de OFI por primera vez en la historia en 1979 (foto), con la Dirección Técnica de Raúl «Gringo» Banfi. Con el «Amigo» un aspecto no menor: su inalterable sentimiento por la selección salteña, a tal punto que una vez culminada su trayectoria como jugador en 1987, se convirtió en entusiasta colaborador de las selecciones salteñas, sea la categoría que fuese. Su acción en el vestuario, en la cancha, pero tampoco faltarían en estos años, el valor de su prédica, de sus conceptos-consejos, a partir del valor de una experiencia indisimulable. Junto a Mary, su señora desde aquel tiempo adolescente, es Sofildo, el generoso de la selección. El del afecto por Salto. Por el fútbol. Por su gente. El «Amigo» desde aquel 1967….cuando su historia nació. Esa historia….un poco nuestra….¡de todos también!

Con un equipo salteño para sumarse: Las «Rutas» que se nos vienen

La 54ª edición de Rutas de América, tradicional carrera ciclista por etapas organizada por el Club Ciclista Fénix, comenzar a disputarse desde este lunes con varias novedades. Entre los grandes candidatos al título aparecen Leonel Rodríguez (actual campeón nacional de ruta), Anderson Maldonado y Agustín Alfonso del Náutico; Roderick Asconeguy del Dolores Cycles e Ignacio Maldonado de Armonía de Fray Bentos.Tampoco se puede descartar a Matías Presa, triple ganador de la prueba del Cerro Largo entre los aspirantes al título. El salteño Federico Moreira, Carlos Alcántara, Matías Médici y el mencionado melense Matías Presa todos con tres victorias, son los ciclistas más laureados de la carrera. El ganador de la edición 2025 fue el olimareño Ignacio Maldonado del Club Ciclista Punta del Este, mientras que en el 2024 el título fue para Agustín Moreira de Cerro Largo. Entre los grandes candidatos al título aparecen Leonel Rodríguez (actual campeón nacional de ruta), Anderson Maldonado y Agustín Alfonso del Náutico; Roderick Asconeguy del Dolores Cycles e Ignacio Maldonado de Armonía de Fray Bentos. Tampoco se puede descartar a Matías Presa, triple ganador de la prueba del Cerro Largo entre los aspirantes al título. Para los salteños, una ilusión, desde el momento que se suman 7 ciclistas en pro de Libertad.

Por este recorrido

Desde EL PUEBLO, una manera de reflejar en síntesis, el trayecto de Rutas de América. Como para seguirla paso a paso

ETAPA 1 – 16 DE FEBRERO

Contrarreloj individual en Fray Bentos (22,1 kilómetros)

ETAPA 2 – 17 DE FEBRERO

Fray Bentos – Mercedes (189,4 kilómetros)

ETAPA 3 – 18 DE FEBRERO

José Enrique Rodó – Santa Lucía (158.2 kilómetros)

ETAPA 4 – 19 DE FEBRERO

Canelones – Salto del Penitente en Minas (150,8 kilómetros)

ETAPA 5 – 20 DE FEBRERO

Minas – Rocha (150 kilómetros)

ETAPA 6 – 21 DE FEBRERO

La Paloma – Maldonado (135,4 kilómetros)

ETAPA 7 – 22 DE FEBRERO

Maldonado – Montevideo (150,8 kilómetros)

